أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الأربعاء 14يونيو 2023

العالم - إيران

- جمهوري اسلامي ..

نواب بمجلس الشورى يوجهون انذارا لحكومة طالبان بأفغانستان بشأن حصة ايران المائية.

- رويش ملت ..

قدرات ايران على الردع الإستراتيجي تجاوزت المستوى الإقليمي لتصل للمستوى الدولي بإمتياز .

- سياست روز ..

دخول صواريخ سطح – سطح كروز ايرانية بمدى الفي كيلومترا للخدمة عزز قدراتنا البحرية.

- عصر ايرانيان ..

وزارة الخارجية .. ضمان الأمن بمنطقة الخليج الفارسي مرهون بتعاون جميع بلدانها .

- افكار ..

رفع التجميد عن الأموال الايرانية بكوريا الجنوبية وبلدان أخرى خلال الأسابيع المقبلة .

- مردم سالاري ..

مناورات حلف الناتو الجوية , محاكاة لمواجهة محتملة مع روسيا ومؤشر خطير لحرب كبرى .

- ايران ..

فصائل وقوى المقاومة الفلسطينية تحذر .. المخطط الصهيوني لتقسيم المسجد الأقصى اعلان حرب .

- جوان ..

سوريا والسعودية تتفقان على إستئناف علاقاتهما التجارية والإقتصادية ايضا .

- اطلاعات ..

حركة انصار الله اليمنية تنذر التحالف السعودي بالعودة للمربع الأول للمواجهة بمواصلة مماطلاته.

- خراسان ..

في ضربة لزيلنسكي .. الأمين العام للناتو يشترط حسم أوكرانيا للحرب لصالحها بالكامل لقبول عضويتها.

أهم المقالات..

1- عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها (ضمان الأمن بالخليج الفارسي بدون تدخلات أجنبية )..

تاكيد قائد بحرية حرس الثورة على اهمية تعزيز التعاون بين البلدان المطلة على الخليج الفارسي لضمان الامن والاستقرار في هذه المنطقة , يضع النقاط فوق الحروف لواقع لم يعد بمقدور احد انكاره , واقع يقول..

( ان تكريس الأمن والإستقرار في منطقة الخليج الفارسي يبقى أمرا مرهونا بمدى قدرة بلدانها على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك)

ان بلادنا ابدت دائما جدية كاملة لايجاد ارضيات واجواء مناسبة لتوطيد جسور الصداقة والتعاون وعلاقات الجيرة مع جميع البلدان المطلة على الخليج الفارسي , وبالطبع يبقى ان نقول بأن وجود قواعد اجنبية في بعض البلدان عقبة جدية بحد ذاتها في مسار ضمان الامن والاستقرار بالخليج الفارسي.

2- قدس ..

في الشأن اللبناني كتبت صحيفة قدس عن استمرار اجواء الغموض حول انتخاب رئيس جديد للجمهورية في مقالها ( هل سيخرج لبنان من المأزق السياسي ؟) ..

تتوجه انظار الشعب اللبناني اليوم نحو جلسة اخرى للبرلمان لانتخاب رئيس جديد للجمهورية املا للخروج من الطريق المسدود الناجم عن فشل النواب وعلى مدى عدة جلسات و عدة اشهر من التوصل لاتفاق بشأن من ىسيحل محل العماد ميشال عون بالمنصب الرئاسي.

(ان وجود عدة أحزاب وقوى سياسية بتوجهات وآراء مختلفة ووجود تدخلات غربية من أبرز عوامل فشل البرلمان اللبناني )

في هذا السياق ,ولكن مع ذلك احيى توصل حزب الله والقوى الداعمة للمقاومة بلبنان لترشيح سليمان فرنجية للمنصب الرئاسي, الامل بامكانية تجاوز هذه الازمة الا ان تحرك حزب القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع وبدعم قوى قريبة من هذا الحزب المدعوم غربيا بدعم ترشيح "جهاد ازعور" , اوجد عقبة جدية بمسار الخروج من الازمة , وفي كل الاحوال قد يحقق الجلسة البرلمانية هدفها اليوم رغم ان الاحتمال ضعيف .

3- اطلاعات ..

في تقريرها ( سوريا والسعودية وإستئناف التعاون الإقتصادي) كتبت صحيفة اطلاعات ..

دمشق ولرياض تواصلان مسار اصلاح جسور العلاقات الثنائية بعد قطيعة عدة سنوات على خلفية الازمة السورية ودعم السعودية وبلدان حليفة لها للمعارضة المسلحة المختلفة الاتجاهات والتوجهات في سوريا ضد الشرعية بدمشق. وفي سياق هذا التقارب والتطبيع ..

( التقى رئيس الغرف التجارية في سوريا برئيس الغرف التجارية بالسعودية على هامش المؤتمر التجاري العربي الصيني بالرياض )

الطرفان ناقشا سبل استئناف العلاقات التجارية والاقتصادية وقضايا الاستثمار وتجاوز عقبات اوجدتها سنوات القطيعة.

ان سوريا دعت دائما لوقف تقديم الدعم للجماعات الارهابية ولانهاء كل اشكال المقاطعة المفروضة عليها من بلدان عربية على مدى سنوات الازمة وذلك كشرط رئيسي لاعادة جسور العلاقات.