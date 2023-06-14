قراءة لحادث المروحية الامريكية في الشمال السوري الغامض

واكد الباحث السياسي سمير حسن، ان ارهاصات المقاومة الشعبية والتي تشكل غالبيتها من العشائر العربية بدأت تظهر منذ اشهر في الكثير من المواقع لمواجهة القوات الامريكية في شمال شرق سوريا. وقال: ان الجيش الامريكي قام باعادة تنشيط المجموعات المسلحة من التنف وكل الجيوب الاخرى وتدريبها وتجهيزها لمواجهة المقاومة، مما يشير الى تصعيد امريكي باتجاه سوريا خاصة في شمالها.

واوضح، ان حادث المروحية الامريكية الغامض والذي ادى الى اصابة 22 عسكرياً امريكياً، يلفت الانتباه الى بروز حراك سوري شعبي كبير في تلك المنطقة، وهذا ما يثير السؤال ما الذي حدث حتى يقوم الامريكي بنشاط هناك، في مقابل بلورة حالة من المقاومات الشعبية من ضمن العشائر خاصة مع تزايد فكرة الصحوات واستبدال الكرد الذين عملوا مع المشروع الامريكي بأبناء العشائر، مؤكداً تكرر مثل هذه الاحداث بالرغم من الغموض وعدم البوح الامريكي عما يجرى.

واشار الى انه رغم التنكر الامريكي وعدم البوح ما يحصل الا ان هناك الكثير من اعمال المقاومة الشعبية السورية لمواجهة الامريكان لم يجر الحديث عنها.

من جانبه، اكد الخبير العسكري والاستراتيجي السوري العميد هيثم حسون، ان حادثتي اصابة 23 عسكرياً امريكياً بصدمات دماغية في مارس الماضي، جراء هجومين شنهما مسلحون، واصابة 22 آخرين حالياً في حادث المروحية الامريكية شمال شرق سوريا، يختلفان من حيث الشكل ومجريات الاحداث.

وقال ان الحادث الاول تبنته جهات معادية للولايات المتحدة الامريكية، حيث اعترفت الاخيرة بان ما حصل هو نتيجة عمل عسكري معادي، واشار الى ان حادث المروحية الامريكية الاخير الغامض قد يكون عطف فني او انها تعرضت لنيران معادية، وبطبيعة الحال لن تعترف الولايات المتحدة بخسائرها الناجمة عن عمل معادي لان هذا الامر يتطلب تغيير في السياسة وفي الاستراتيجية التي تتبعها في التعامل في التنف والمنطقة الشرقية بسوريا.

واوضح، ان هذا الحادث يحتاج الى وقت كي تتبنى جهة معينة هذه العملية، او ليتم الاعلان من قبل قوات الاحتلال الامريكية عن تفاصيل اكثر.

بدوره، اعتبر الكاتب السياسي ماجد نعمة، حادث المروحية الامريكية في الشمال السوري سواء وقع بسبب عارض فني او عملية مقاومة شعبية، فان النتيجة واحدة. وقال: ان الخسائر الامريكية في شمال شرق سوريا، بدأت تزداد بسبب التواجد غير الشرعي، مشيراً الى ان مئة عضو في مجلس النواب والشيوخ الامريكي صوتوا في الولايات المتحدة الامريكية بضرورة الانسحاب الامريكي من سوريا، لانه تم بدون اذن من مجلسي الشيوخ.

وتوقع تصاعد عمليات المقاومة الشعبية ضد القوات الامريكية وقد تؤدي الى وقوع قتلى، وهذا ما يحذر منه الكثيرون في الولايات المتحدة ومنهم السفير الامريكي السابق في دمشق روبرت بارت عندما قال عندما تكون هناك 20 او 30 جثة تعود الى الولايات المتحدة فعلى الاخيرة ان تنسحب.

ما رأيكم..

ما اسباب اصابة 22 عسکریاً امريكياً في مروحية عسكرية شمال سوريا والتحقيق جار؟

ماذا عن توقيتها مع تصاعد المقاومة الشعبية ضد القوات الامريكية والوصول لمهبط المروحيات؟

كيف يقرأ المشروع الامريكي لتشكيل قوة من المسلحين شرق الفرات للعمل ضد الجيش السوري؟