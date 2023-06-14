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السوداني: لا يمكن الاستغناء عن الحشد الشعبي أو التفريط به على المستوى الأمني

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٩:١٨ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، ان الحكومة تعمل على وضع قانون يضمن لأبناء الحشد الشعبي تقاعداً كريماً، فيما اشار الى التوجه لانشاء معسكرات خاصة للحشد خارج المدن.

العالم - العراق

وقال رئيس الوزراء، خلال الحفل المركزي السنوي بمناسبة الذكرى التاسعة لتأسيس الحشد الشعبي: "نجتمع اليوم لنحيي ذكرى فتوى الجهاد الكفائي التي انطلقت بمباركة سماحة المرجع الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني (دام ظلهُ المبارك)".

وأضاف أنه "لولا الفتوى العظيمة لكان العراق والمنطقة تحتَ حكم عصابات الإرهاب، التي استباحت المدن، وسبَتِ النساء، وقتلت الشيوخ والأطفال".

وأشار إلى أن "الحشد أصبح واحداً من بين أهمِّ التشكيلات الأمنية التي تعتمد عليها الدولةُ والحكومة لمواجهة الأخطار المستقبلية".

وشدد بالقول: "لا يمكن الاستغناء اليوم عن الحشد الشعبي أو التفريط به على المستوى الأمني؛ فقد أصبح جزءاً أساسيا من حالة الاطمئنان في الشارع العراقي"، مؤكداً أن "الحكومة ستدعم وتستمر في ترسيخ الاطمئنان الذي يشكل أرضية لتنفيذ الخطط الحكومية، في البناء والإعمار والخدمات".

وذكر أن "الحشد، بات بعد صدور قانونه، يمتلكُ كامل الشرعية المستندة للدستور، ويخضعُ لإشراف القائد العامّ للقواتِ المسلحة مثل بقية الأجهزة الأمنية"، مشيراً إلى أن "الحكومة تعمل اليوم على وضع قانون يضمنُ لأبناء الحشد تقاعداً كريماً، مثل إخوتهم في باقي القوات الأمنية".

وأكد، أن "خبرة قواتنا الأمنية وما وصلنا إليه من الإمكانيات على مستوى العدة والعدد، تمكننا من حفظ بلدنا وأمنه"، لافتاً إلى أن "تضحيات أبناء الحشد الشعبي قصصٌ تستحقُّ التخليد".

ونوه إلى أن "الحكومة تضع إنصافَ أُسر شهداء وجرحى الحشد الشعبي على رأس أولوياتها، مثلما تعمل على إنصاف أُسرِ جميع الشهداءِ والجرحى في القوات الأمنية، وتعمل الحكومة على إنشاء معسكرات ومقارّ وقواعد خاصة بالحشدِ الشعبي خارج المدن، تحقيقاً للهدفِ القتالي الذي أُنشئَ من أجله".

ودعا رئيس الوزراء العراقي، الكتّاب والمؤرخين والمثقفين ومراكزَ البحث، إلى "الكتابة عن هذه الملحمة الخالدة وأن تُوثق وتُقدم للأجيال".

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