الرئيس العراقي يدعو الى توفير كل الدعم التسليحي للحشد الشعبي

العالم-العراق

وقال رئيس الجمهورية في كلمة له القاها ممثله عبد الله العلياوي خلال الحفل المركزي السنوي بمناسبة الذكرى التاسعة لتأسيس الحشد الشعبي: "إننا نحتفل اليوم بذكرى تأسيس الحشد الشعبي الذي شارك في تحرير العراق من الدواعش المجرمين، حيث مثل العراقيون القيم الإنسانية النبيلة وهم يندفعون لتلبية فتوة المرجعية الرشيدة للسيد علي السيستاني (دام ظله) بالجهاد الكفائي في مستوى ابهر العالم الذي كان يشكك في وحدة العراقيين وقدرتهم على صد الهجمة الوحشية الارهابية"، مبيناً أن "عراقيين أثبتوا من جديد انهم صناع الانتصارات كما هم صناع الحضارات وانهم المعلمون الاوائل بالصبر والشهادة".

وأضاف أن "فتوى المرجعية الرشيدة كانت ضرورة ثقافية وإنسانية لتصحح الصورة المشوهة لديننا الحنيف التي صدرها الفكر الارهابي المتطرف"، مشيراً الى أن "الفتوى بينت ان مقابل الجماعات الوحشية توجد أمة تؤمن بالقيم الانسانية النبيلة وعلى استعداد للتضحية بكل شي لإنقاذ المستضعفين من جميع الانتماءات".

وتابع أن "شعبنا اثبت في اندفاعه نحو جبهات القتال انه الرصيد الحقيقي للنظام السياسي وأنه المضحي الذي يستحق ان نتعاون جميعاً لخدمته وتوفير حياة كريمة له".

وبارك للحشد الشعبي ذكرى تأسيسه، داعياً الى "توفير الدعم التسليحي والتدريبي له والعناية بمنتسبيه وجرحاه والاهتمام بعوائل شهدائه".

وشدد على ضرورة "ان تخلد مؤسسات الدولة ذكرى شهداء الحشد الشعبي وفي مقدمتهم الشهيد ابو مهدي المهندس واستبعاد كل من يسئ الى سمعة هذه المؤسسة العتيدة ممن يخضعون لدوافع الفساد والمنتفعين على حساب دماء الشهداء".