جولة الرئيس الايراني إستراتيجية بامتياز..

واستقبل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو رئيس الجمهورية والوفد المرافق بحرارة وحفاوة في قصر ميرافلوريس الرئاسي، منح خلالها الرئيس رئيسي وسام الإستحقاق من الدرجة الأولى تعبيرا عن تقديره والشعب الفنزويلي.



تمخضت المباحثات الإيرانية الفنزويلية بالتوقيع على 19 وثيقة ومذكرة للتعاون المشترك. وشملت مجالات مذكرات التعاون المشترك.. الاتصالات والتكنولوجيا و الطاقة والزراعة والنقل البحري. وتغطي أيضا.. التعدين والدفاع والرعاية الصحية وإنتاج الأدوية ومجالات أخرى.

وقال الرئيس رئيسي في المؤتمر الصحفي المشترك: ان العلاقات الثنائية إستراتيجية، ومصالحنا مشتركة ونواجه نفس الأعداء. واثبت الشعب الإيراني للشعب الفنزويلي حقيقة كونه صديق الأيام الصعبة.

واكد رئيسي ان التبادل التجاري سيرتفع من 3 مليارات في 2021 إلى 10 وثم إلى 20 مليار دولار سنويا.

ونوه بان ايران وفنزويلا تواجهان تهديدات وضغوطا وإجراءات حظر أمريكية منذ سنوات بسبب مواقفهما المستقلة.

ويرى مراقبون، جولة الرئيس إبراهيم رئيسي على بلدان ثورية بانها تعتبر جغرافيا باحة خلفية لأمريكا نقلة إستراتيجية ايرانية.

هذا وقد تحدت ايران الغطرسة الأمريكية بتقديم أنواع الدعم لفنزويلا في خضم العقوبات الأمريكية على هذا البلد.