الدفاع الجوي الايراني مجهز بأنظمة رادار وصواريخ متطورة

العالم - ايران

جاء ذلك في تصريح ادلى به العميد صباحي فرد، صباح اليوم الأربعاء، خلال زيارته لمنطقة الدفاع الجوي للجيش شمال شرقي البلاد والوحدات التابعة لهذه المنطقة الدفاعية، حيث قام بتقييم القدرة العملياتية لقوة الدفاع الجوي التابعة للجيش.

وقال: ان جميع تحركات الاجسام الطائرة الاجنبية يتم رصدها وتحديدها على مدار الساعة وهذا الاقتدار الفريد من قبل حرس الحدود الإيراني قد عمل على استقرار الأمن في البلاد على الساحة الدولية.

وفي إشارة إلى تجهيز الوحدات العملانية لقوة الدفاع الجوي بأجهزة رادار وصواريخ محلية متطورة ، قال قائد قوة الدفاع الجوي: إن ذكاء مهندسي الدفاع الجوي والخبراء التقنيين أدى إلى تصميم وتطوير وإنتاج كميات كبيرة من الصواريخ وأنظمة الدفاع ، التي تعتبر متفوقة حقًا مقارنة بطرازاتها الأجنبية المماثلة ، فهي تحظى بالكفاءة ودقة الأداء الاعلى والصيانة والتصليح الاقل كلفة.

وقال العميد صباحي فرد: إن القدرة التنافسية للاسلحة الرادارية والصاروخية لقوة الدفاع الجوي تبشر بكفاءة وقدرة عالية للمعدات الدفاعية التي تتطور وتتفوق في كل لحظة في ظل الجهود المبذولة من قبل نخبة الشباب ليلاً ونهاراً.