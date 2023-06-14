محمد بن سلمان يتوجه إلى فرنسا في زيارة رسمية

العالم - السعودية

وقال الديوان الملكي السعودي في بيان، إن الأمير محمد بن سلمان يلتقي خلال الزيارة برئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، ويترأس وفد المملكة المُشارك في قمة (من أجل ميثاق مالي عالمي جديد) المقرر عقدها في باريس يومي 22 و23 يونيو (حزيران).

وأضاف البيان، أن ولي العهد السعودي سيشارك أيضاً في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 المقرر عقده في باريس يوم 19 من يونيو.

وتأتي هذه الزيارة بعد أقل من عام على الزيارة التي قام بها ولي العهد السعودي إلى العاصمة الفرنسية في 28 يوليو (تموز) من العام الماضي، ومن جانبه، قام ماكرون بزيارة للمملكة أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام 2021.

وأكدت مصار فرنسية، أنه إلى جانب الزيارات المتبادلة، ثمة مشاورات متواصلة بين الرئيس ماكرون وولي العهد السعودي حول العديد من القضايا الثنائية، حيث ترتبط المملكة وفرنسا بشراكة استراتيجية إضافة إلى المسائل الإقليمية والطاقة.