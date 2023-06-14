ندوة دولية بتونس حول موقع فلسطين في الإعلام العربي

العالم - خاص بالعالم

وثيقة تونس من أجل الإعلام الفلسطيني هي وثيقة عمل ستصدر في ختام نقاشات الندوة الدولية حول موقع فلسطين في الإعلام العربي.

الندوة بادرت بتنظيمها قناة تلفزيونية خاصة في تونس بالاشتراك مع سفارة فلسطين بتونس.

وقال زهير لطيف وهو صحفي ومدير تلفزيون تلفزة تي في، لقناة العالم: وثيقة عمل سنطلق عليها وثيقة تونس من اجل الإعلام الفلسطيني، وهذه الوثيقة التي ستتضمن بنود كثيرة سنحاول ان تلتزم بها المحطات العربية اذاعة وتلفزيونا ومواقع اجتماعية وسنحاول ان نعمم هذه الوثيقة على اكبر عدد ممكن من الإعلام حتى يلتزم بإعطاء هذه المساحة التي تستحقها القضية الفلسطينية.

الندوة شهدت مشاركة شخصيات رسمية من تونس وفلسطين وناقشت آليات حماية المضامين الاعلامية من التضليل ومساندة الصحفيين العاملين على الميدان لنقل الوقائع كما هي على الأرض رغم الاعتداءات الصهيونية.

وقال وكيل امين عام اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الاسلامية ناصر الأخضر لقناة العالم: ان صحفيينا وإعلاميينا الذين يعملون في الميدان هم في الخط الامامي في المواجهة وبالتالي هم معرضون لجميع انواع المخاطر ومعرضون للتهديدات الاسرائيلية، خاصة انه عدو مجرم وقاتل ويريد ان يخفي هذه الحقيقة ويترك العالم برمته بعيدا عن المعلومات والحقائق التي ينقلها هؤلاء الإعلاميين.

بناء استراتيجيا تحول الإعلام العربي إلى آلة فاعلة وداعمة للقضية الفلسطينية في ظل الانحياز الإعلامي الغربي والامريكي للكيان، هي رؤية دافع عنها نقيب الصحفيين التونسيين.

وسيكون من أبرز التحديات أمام الفاعلين الاعلاميين تنزيل مخرجات الندوة على أرض الواقع.