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شاهد.. الاحتلال الاسرائيلي يواصل حصار بلدة يعبد لليوم الثاني

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٣:١٢ بتوقيت غرينتش

بلدة يعبد (العالم) ‏14‏/06‏/2023 - يواصل الاحتلال الإسرائيلي حصار بلدة يعبد جنوب غرب جنين لليوم الثاني، وأغلق جميع المداخل المؤدية إليها، إضافة إلى إغلاق حاجزي برطعة و"دوتان" العسكريين، وكل الطرق المؤدية إليها بالسواتر الترابية، واستولت قوات الاحتلال على كاميرات مراقبة. وبالتزامن مع تشديد الحصار على يعبد، عرقلت قوات الاحتلال وصول طلبة الثانوية العامة إلى مدارسهم، لتأدية امتحان الثانوية العامة.

العالم - خاص بالعالم

وهذا هو المدخل التاسع الذي يغلقه الاحتلال الاسرائيلي في بلدة يعبد بذريعة البحث عن منفذ عملية إطلاق النار التي جرت بالامس نحو مركبة للمستوطنين ادت الى إصابة مستوطن وأربعة جنود، وهؤلاء المواطنين يحاولون اقناع الجنود بالعودة إلى منازلهم.

ويقول رامي كميل، وهو تاجر فلسطيني، لمراسلتنا: يعبد من ذمن القرى التي نزورها من اجل ان نبيع لكن كما ترون ممنوع الدخول والخروج منها واليها، ولا احد يعرف ماذا يجري.

حتى الطرق الفرعية أغلقها جنود الاحتلال بالسواتر الترابية حتى لا تتمكن المركبات من دخول وخروج البلدة، ما أدى لشلل في تنقل المواطنين وخصوصا طلاب الثانوية العامة الذين استغرق طريقهم الى مدرستهم ساعات أطول من المعتاد لتقديم الامتحانات.

اشتباكات ومواجهات تشهدها البلدة منذ الأمس بعد اقتحامها وحصارها المستمر، شملت اعتقالات وبحث عن منفذ او منفذي عملية إطلاق النار قرب حاجز اريحا.

تمكن المواطنون في بلدة يعبد من إحراق المركبة التي يزعم الاحتلال بأنه تم من خلالها إطلاق النار، كما صادرها جنود الاحتلال علهم يجدون هدفا جديدا لهم.

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شاهد.. الاحتلال الاسرائيلي يواصل حصار بلدة يعبد لليوم الثاني

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