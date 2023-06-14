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 سوريا وسلطنة عمان.. نحو تعزيز العلاقات

 سوريا وسلطنة عمان.. نحو تعزيز العلاقات
الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

بحث فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين في سوريا في اتصال هاتفي مع بدر حمد البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها وتعزيزها وفق تطلّعات ومصالح شعبي البلدين وتوجيهات قيادتيهما.

العالم - سوريا

وعبر الوزير المقداد خلال الاتصال عن تقدير الجمهورية العربية السورية وشكرها بقيادة الرئيس بشار الأسد، للجهود الناجحة التي قامت ومازالت تقوم بها سلطنة عُمان بقيادة السلطان هيثم بن طارق، قبل وخلال وبعد انعقاد القمة العربية الأخيرة، وذلك لتحقيق التقارب وتقوية الموقف العربي لمواجهة التحديات المشتركة التي تعصف بالمنطقة والعالم.

وأكد المقداد أن دور سلطنة عُمان كان دائماً دوراً إيجابياً وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق المصلحة العربية ووحدة الصف العربي.

وأضاف الوزير المقداد: إن سورية تتطلع دائماً إلى تعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان في جميع المجالات التي تهم شعبي البلدين .

بدوره عبّر الوزير البوسعيدي عن سعادته للتطورات الإيجابية في سورية والمنطقة، مؤكداً ثبات السلطنة على مواقفها الداعمة لسورية في مواجهة الإرهاب وفي الحفاظ على سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها.

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