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شاهد.. عائلة غيث صب لبن في القدس المحتلة مهددة بالتهجير في اي لحظة

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

القدس المحتلة (العالم)‏14‏/06‏/2023 - في بيت يطل مباشرة على المسجد الأقصى المبارك، تعيش المقدسية الحاجة نورا غيث صب اللبن وزوجها مشاعر اليمة، مع دخول قرار الاحتلال الإسرائيلي بتهجيرهم قسريا عن منزلهم الذي عاشوا فيه أكثر من 50 عاما حيز التنفيذ، في محاولة منهم للسيطرة عليه لصالح الجماعات الاستيطانية والذي يقع بعقبة الخالدية داخل البلدة القديمة من القدس المحتلة.

العالم - خاص بالعالم

هي في كل لحظة تنتظر أن تبعد عن منزلها ومنزل آبائها وأجدادها ويتم سرقة منزلها بقرار عسكري يقضي بأخلائه لصالح المستوطنين.. إنها الحاجة نورا جميل غيث صب لبن التي نشأت وترعرعت بهذا المنزل، وما زالت اصوات وضجيج ضحكاتها ومن معها كانوا أيام الطفولة والصبا بحارة الخالدية وأزقة السرايا بالبلدة القديمة من القدس المحتلة شاهدة عليهم.

الحاجة أم أحمد الصامدة والمحتسبة صاحبة هذا المنزل العتيق والتاريخي ورثته عن أبائها وعاشت وتزوجت واصبح لديها أحفاد يلهون بذات المنزل العتيق، لكن ذلك سيتبدد بفعل قرار الاخلاء الجائر.

طوال فترة مكوثنا لم تغب نظرات وعيون أم أحمد عن عشقها للمسجد الاقصى المبارك والتي في كل صباح تنظر من نافذتها اليه ولا تتخيل نفسها أن يتم أبعادها عن المكان، لكنها تعتبر ما يحصل لمنزلها بأنه سيتحول الى اسير لكنه سيعود يوما كما ستعود فلسطين الى اصحابها.

منزل عائلة غيث صب لبن المهدد بالاخلاء كما تم أخلاء عدد من المنازل الملاصقة له في وقت سابق وسكن بها الغرباء بقوة السلاح يقع بقلب البلدة القديمة واسواقها ولا يبعد سوى أمتار قليلة عن باحات المسجد الاقصى المبارك.

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