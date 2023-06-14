التخطيط لبدء خط ملاحي بين إيران وليبيا

العالم-ايران

وعقد مساء اليوم الاربعاء لقاء مشترك بين نشطاء اقتصاديين من محافظة زنجان مع سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تونس وليبيا برعاية غرفة تجارة زنجان وبحضور النشطاء الاقتصاديين.

وذكر رضا شيباني ، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تونس وليبيا ، في هذا الاجتماع أن تونس مرت بظروف خاصة في السنوات الماضية والآن مع العملية الجديدة التي بدأت ، جعلت هذا البلد أقرب إلى الاستقرار السياسي وقال: ان جائحة كورونا اثرت ايضا على الأوضاع في تونس في مختلف القطاعات ، وكان من أكبر القطاعات المتضررة القطاع السياحي في هذا البلد والذي بدا يعود حاليا إلى حقبة ما قبل كورونا.

وأكد سفير جمهورية إيران الإسلامية في تونس وليبيا أن العلاقات بين البلدين ، إيران وتونس ، لم تتأثر بالتطورات الأخرى ، بل إنها مرت بعملية مستقرة ، وقال: تتمتع تونس بقدرات جيدة في قطاعات مختلفة مثل إنتاج الزيتون وزيت الزيتون وبالنظر إلى القدرات العالية لمحافظة زنجان في هذا القطاع يمكن أن يكون هذا الامر أحد مجالات التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.