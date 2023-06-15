امريكا امة مثلية وانصار ترامب يثيرون حرباً اهلية

بايدن أقر قوانين تحمي المثليين والشواذ، معتبرا أن بلاده اليوم هي أمة المثليين. الأمر لم يقف هنا بل وصل الى حد اصدار قانون في ولاية كاليفورنيا يعطي الأطفال حقَ تغيير جنسِهِم دون الرجوع إلى الأهل، وإذا عارض الاهل.. تتم معاقبتهم.

لدينا تعليقات كثيرة من الناشطين حول هذه القصة الحساسة فعلا.

"صدّيق" كتب: الهدف انه الفئة الي تصوت للديمقراطيين والي يمثلهم بايدن يدعموا المثلية وأصبحت من الحريات عندهم وكسياسي لازم يرضيهم حتى يتحصل على اصواتهم. لو أبدا رأي مخالف ما كان يصل للرئاسة أبدا. لو كان ضد المثلية لتخلى عنه الحزب الديمقراطي.

حساب "الاعلام الشعبي اليمني" غرد في حسابه: أمريكا الان انتقلت من الترويج للمثلية والشذوذ الى فرض المثلية والشذوذ على العالم.

أما "نور" فاعتبرت ان سياسة بايدن تقوم على المصالح الانتخابية. نحن ما نقول ان ما في احد يدعم المثلية من الشعب الغربي والأمريكي خاصة بس في الاخير. نعرف ان مهما كانت الانتخابات ومن الفائز في شي في الخفاء هو من يسمح بدخول الرئيس الجديد للبيت الأبيض يعني يمكن يعطون بايدن ولاية ثانية والله اعلم.

مرة جديدة يَمْثُل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب امام المحكمة. هذه المرة في تهم وجهت اليه بانتهاك قانون التجسس والاحتفاظ بوثائق سرية. القضية هي ان انصار ترامب بدأوا الحديث عن حرب أهلية في البلاد. الامر لم يقف عند أنصار ترامب وجماهير نظرية ماغا، اعضاء جمهوريون في الكونغرس ألمحوا الى ان محاكمة ترامب تعتبر اعلان حرب. فهل نشهد حربا اهلية في الولايات المتحدة؟

طبعا هذا الموضوع يثير جدلا واسعا لدى الناشطين العرب على مواقع التواصل.

"عمرو قادري" علق بأسلوب كوميدي: أما ترامب وإما حرب أهلية إني خيرتك فاختاري.

"بن تركي" كان له تعليق ايضا وفيه: اذا الشعب الأمريكي يريد ترامب عليه أن يقف معه في وجه الدولة العميقة حتى لو اضطر لخوض حرب اهلية.



سيلفيو برلسكوني، الاسم الذي شغل ايطاليا لسنوات. أبرز رئيس وزراء شهدته ايطاليا واللرجل الذي اثار جدلا في السياسة والرياضة. الرئيس الاسبق لنادي إي سي ميلان والذي حقق معه بطولات كثيرة في ايطاليا واوروبا. ولعل كثيرين يذكرون برلسكوني وتصريحه الشهير حين قال إنه سيجعل العالم يعرف إيطاليا بثلاثة أمور. المافيا.. والبيتزا.. ونادي إي سي ميلان. ايطاليا اليوم تودع الرجل الاكثر اثارة في العقود الاخيرة..سيلفيو برلسكوني.

تفاعل واسع جدا مع رحيل سيلفيو برلسكوني على مواقع التواصل.

"طاهر دراول" علق: في فترة تولي برلسكوني رئاسة الوزراء نتفكر ما خلوا ما قالوا عليه الطليان بشأن شبهات الفساد واستغلال وظيفته في امتلاك قنوات مرئية وسلسلة اسواق ونادي الميلان وغيرها. الآن بعد وفاته اعتبروها افضل فترة انتعش فيها الاقتصاد الايطالي والميلان.

وإلى "غابرييلا" التي علقت: رحل برلسكوني صانع تاريخ ميلان وأمجاده رحل من عرّف العالم بايطاليا عن طريق ميلان.. باستثنائي عرفت ايطاليا من سمعته وفساده.

هل يغرق العالم؟ سؤال بدأ يطرح بقوة بعد ما كشفته دراسة بأن سنوات معدودة بقيت أمام القطب الشمالي قبل أن يذوب الجليد هناك ويختفي القطب الشمالي كما نعرفه. الدراسة قالت إن الجليد في القطب الشمالي سيذوب بشكل كامل مع حلول العام ألفين وثلاثين، لتبدأ التحذيرات من كوارث طبيعية ناجمة عن هذا الذوبان. فهل نبدأ منذ اليوم بالتحضر لهذه الكارثة في حال حصولها؟

تعليقات كثيرة حول هذا الموضوع في مواقع التواصل.

"بن هاشم" علق بشيء من عدم التصديق: كله كذب من عشرين سنة سمعنا كذا.

"عبد الحكيم مصلوف" بدوره علق بأسلوب أكثر جدية: حاليًا، يدرك العلماء بعض حلقات التأثيرات التفاعلية للمُناخ الجادة التي تؤدي إلى الاحتباس الحراري. على سبيل المثال، عندما يذوب الجليد البحري في القطب الشمالي، تمتص مياه المحيط المظلمة مزيدًا من الحرارة، مما يسرع عملية الاحترار ويؤدي إلى مزيد من ذوبان الجليد.