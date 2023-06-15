شاهد هاشتاغ.. هل سيغرق العالم؟

الدراسة قالت إن الجليد في القطب الشمالي سيذوب بشكل كامل مع حلول العام ألفين وثلاثين، لتبدأ التحذيرات من كوارث طبيعية ناجمة عن هذا الذوبان. فهل نبدأ منذ اليوم بالتحضر لهذه الكارثة في حال حصولها؟

تعليقات كثيرة حول هذا الموضوع في مواقع التواصل.

"بن هاشم" علق بشيء من عدم التصديق: كله كذب من عشرين سنة سمعنا كذا.

"عبد الحكيم مصلوف" بدوره علق بأسلوب أكثر جدية: حاليًا، يدرك العلماء بعض حلقات التأثيرات التفاعلية للمُناخ الجادة التي تؤدي إلى الاحتباس الحراري. على سبيل المثال، عندما يذوب الجليد البحري في القطب الشمالي، تمتص مياه المحيط المظلمة مزيدًا من الحرارة، مما يسرع عملية الاحترار ويؤدي إلى مزيد من ذوبان الجليد.