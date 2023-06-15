الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣
٠٢:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد هاشتاغ.. هل سيغرق العالم؟

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

هل يغرق العالم؟ سؤال بدأ يطرح بقوة بعد ما كشفته دراسة بأن سنوات معدودة بقيت أمام القطب الشمالي قبل أن يذوب الجليد هناك ويختفي القطب الشمالي كما نعرفه.

الدراسة قالت إن الجليد في القطب الشمالي سيذوب بشكل كامل مع حلول العام ألفين وثلاثين، لتبدأ التحذيرات من كوارث طبيعية ناجمة عن هذا الذوبان. فهل نبدأ منذ اليوم بالتحضر لهذه الكارثة في حال حصولها؟

تعليقات كثيرة حول هذا الموضوع في مواقع التواصل.

"بن هاشم" علق بشيء من عدم التصديق: كله كذب من عشرين سنة سمعنا كذا.

"عبد الحكيم مصلوف" بدوره علق بأسلوب أكثر جدية: حاليًا، يدرك العلماء بعض حلقات التأثيرات التفاعلية للمُناخ الجادة التي تؤدي إلى الاحتباس الحراري. على سبيل المثال، عندما يذوب الجليد البحري في القطب الشمالي، تمتص مياه المحيط المظلمة مزيدًا من الحرارة، مما يسرع عملية الاحترار ويؤدي إلى مزيد من ذوبان الجليد.

روابط ذات صلة

قرار أممي تاريخي لتحقيق العدالة المناخية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شهيد وإصابات بعدوان الإحتلال على نابلس

في حفل توقيع 3 وثائق للتعاون بين طهران وماناغوا ؛ رئيسي: سياسة إيران الخارجية تركز على العلاقات مع الدول المستقلة

شاهد هاشتاغ.. هل سيغرق العالم؟

شاهد هاشتاغ.. رحيل قطب الفساد والاعلام والرياضة

قاليباف: الوصول الى ايران قوية رهن بتنمية المعرفة والتقنية النووية

الرئيس الايراني يصل الى كوبا