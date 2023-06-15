انتخاب إيران رئيسة للمجموعة الإقليمية لآسيا والمحيط الهادئ في منظمة العمل الدولية

العالم - ايران

وحسب البيان الصادر عن وزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي الايراني انه خلال اجتماع وزراء العمل للدول الأعضاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ الذي عقد برئاسة الفلبين في دور المنسق الحالي للمنطقة، طرح اقتراح ترشيح الجمهورية الإسلامية الايرانية لهذا المنصب ووافقت عليه الدول الأعضاء.

وفي النظام الثلاثي لمنظمة العمل الدولية ، يتم تنظيم مجموعة الحكومات في شكل أربع مجموعات إقليمية بما في ذلك آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأفريقيا وتلعب دورًا في جمعيات صنع القرار. المنسقون الإقليميون مسؤولون عن اتصالات المنظمة مع البلدان الأعضاء ، فضلاً عن تمثيل بلدان مناطقهم في اجتماعات صنع القرار ، بما في ذلك اجتماعات مجموعات الفرز ، واجتماعات مجالس الإدارة ، والاجتماعات المتخصصة لمؤتمر العمل الدولي.