رئيس نيكاراغوا: أبلغوا حبي وإحترامي الى قائد الثورة الاسلامية في ايران

العالم - ايران

وأضاف الرئيس النيكاراغوي: ان نظام الهيمنة فرض عقوبات همجية على فنزويلا الا انه بمساعدة ايران تمكنوا (فنزويلا) من الاستفادة من حقهم الطبيعي.

وتابع دانييل اورتيغا خلال لقائه الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي في ماناغوا: أنتم شعب مقاوم ولقد قاومتم 60 عاما ضد الامبريالية وانتصرتم، رجاءا أبلغوا حبي وإحترامي الى قائد الثورة الاسلامية والشعب الايراني.

وكان رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية قد زار يوم الثلاثاء الماضي (بالتوقيت المحلي) نيكاراغوا عقب اختتام زيارته لفنزويلا وذلك من اجل تعزيز وتوطيد العلاقات مع هذا البلد .

يذكر ان الرئيس الايراني آية الله رئيسي كان قد غادر طهران يوم الاثنين في جولة تستغرق خمسة ايام الى اميركا اللاتينية تشمل فنزويلا ونيكاراغوا وكوبا على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى من أجل تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة وذات التوجهات المشتركة.