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المعارضة اليابانية تعتزم طلب التصويت لحجب الثقة عن حكومة كيشيدا

المعارضة اليابانية تعتزم طلب التصويت لحجب الثقة عن حكومة كيشيدا
الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٠ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني المعارض، عن رغبة حزبه طلب التصويت في البرلمان حول حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا.

العالم - أسيا و الباسفيك

ووفقا لوكالة كيودو للأنباء، يعتزم الحزب المعارض تقديم اقتراحه هذا يوم الجمعة 16 يونيو. وتقف المعارضة ضد مشروع قانون لتشكيل صندوق خاص لتوفير الموارد المالية لاحتياجات الدفاع، ومن المقرر التصويت على مشروع القانون يوم الجمعة.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، كرر كيشيدا خلال رده على سؤال حول إمكانية حل مجلس النواب، أنه يعتزم اتخاذ القرارات "بعد تقييم الظروف المختلفة".

وتفيد بعض وسائل الإعلام اليابانية بأنه، في حالة استمرار طرح اقتراح التصويت بسحب الثقة، فقد يقرر رئيس الوزراء الياباني إجراء انتخابات مبكرة في أقرب وقت في الأسبوع المقبل قبل أن يغادر الإمبراطور ناروهيتو في زيارة رسمية لإندونيسيا في 23 يونيو.

ويقع قرار حل مجلس النواب في البرلمان على عاتق رئيس حكومة اليابان، لكن الإمبراطور هو الذي يوقع على القرار. تنتهي فترة ولاية مجلس النواب الحالي بالبرلمان الياباني في أكتوبر 2025.

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