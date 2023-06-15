ممثل جمهورية القرم: علاقاتنا مع سورية فرصة للتعاون الاقتصادي مع بلدان الشرق الأوسط

العالم - أوروبا

وفي تصريح على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي السادس والعشرين المنعقد في سان بطرسبورغ الروسية اليوم قال مرادوف: "إن تعاون القرم مع الشرق الأوسط سيتطور بمزيد من الفعالية لأن ذلك مرتبط بطبيعة الحال بوجود اتفاقية أساسية مع سورية التي عادت إلى جامعة الدول العربية، ما يعني نشوء فرصة لدينا لإقامة مركز كبير عبر سورية للتعاون مع الشرق الأوسط برمته، وهذا ما يتم العمل عليه".

وأشار إلى أن البلدان العربية تسير حالياً بصورة نشطة جداً باتجاه روسيا، مؤكداً أن الحقبة الاستعمارية التي استغلها الغرب على مدار القرنين الماضيين أصبحت من الماضي، حيث ينشأ حالياً عالم متعدد الأقطاب والمراكز، تتمتع فيه الدول بطيف واسع من السيادة والاستقلالية وإمكانيات واسعة لتطوير علاقاتها مع الدول الأخرى، في حين يسعى الغرب إلى عرقلة ذلك، ولكن دون جدوى.