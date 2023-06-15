لا يستطيع أي فريق أن يفرض مرشحه على البقية + فيديو

العالم - لبنان

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث أشار إلى أنه لم یوجد هناك تعسف في استعمال السلطة بالنسبة لرئاسة مجلس النواب، مبینا: والدليل أن أول ما تقريبا صار اسم الوزير السابق جهاد ازعور متداولا للرئاسة ودعمته أغلبية الكتل وآعلن النواب المستقلين أنهم سوف يدعمونه ويصوتون له، فقد دعا الرئيس بري مباشرة لإلى جلسة وحدد تاريخها التي كانت اليوم.

وأضاف: وبالتالي كما ليس لدينا نوع من الكيدية، لأنه بالنهاية بلدنا ديمقراطي واللعبة هي ديمقراطية وكل فريق سياسي أو كل مكون أو نائب لديه الحق أن يختار المرشح الذي يريده وأن يصوت له، واليوم اللعبة الديمقراطية أفرزت ما أفرزته.

وأضاف: ما زلنا ببلد دستوري ونحتكم للدستور، ولازم أن تكون أعداد الأوراق التي استعملت للانتخاب مطابقة لعدد النواب الحاضرين، ولاحظنا أن كل المجلس كان حاضرا، وهذا يدل على جدية إلى حد ما بعكس المرات السابقة الـ11 حيث لم يكن هناك انتخاب رئيس.

وشدد رمزي دسوم قائلا: بالتأكيد بعد 14 حزيران سوف لن يكون مثل قبله، حيث اتضح أن لدينا مرشحين جديين.

كل الأفرقاء الآخرين أيضا عندهم حرية الاختيار، حرية الاختيار مقدسة، ولكن الذي اتضح أنه ليس هناك فريق قادر أن يفرض مرشحه على بقية الأفرقاء السياسيين.

وأضاف: لا أحد يريد أو يقدر على أن يتخطى المكون السني ولا المكون الشيعي ولا المكون المسيحي، رئاسة الجمهورية تخص كل اللبنانيين، أكيد هو رئيس البلاد، ولكن وبالتالي هو من الطائفة المسيحية الكريمة، من هذا المنطلق لا أحد قادر أن يفرض مرشح أو يؤتي برئيس.

وشدد على أنه: وبعد هذا التاريخ نحن أكيد مدعوين لمزيد من الحوار، وإذاً فيدنا ممدودة، بلا حوار وتوافق لا نستطيع أن نصل إلى انتخاب رئيس، ولكن لا تستطيع أن تدعوني إلى حوار على مرشحك أنت، بل على حوار أن نتوصل إلى مرشح آخر ونصل إلى رئيس جمهورية ينتخبه كافة الأفرقاء، لا أستطيع أن أعمل حوار مع شروط مسبقة.

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