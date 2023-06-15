منتدى عراقي - أردني للمال والأعمال الأسبوع المقبل

العالم- العراق

وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمنتدى، ونائب رئيس وأمين سر مجلس الأعمال العراقي في الأردن، سعد ناجي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المجلس سينظم بتاريخ 20 من شهر حزيران الحالي في عمان، منتدى المال والأعمال العراقي - الأردني، على قاعة المجلس".

وأضاف ناجي، أن "المنتدى سيحضره مستثمرون وأصحاب أعمال وشركات من كلا البلدين"، مؤكداً أن "المنتدى يحظى باهتمام القطاعين العام والخاص في العراق والأردن".

وأشار إلى أن "المنتدى الذي يستمر ليومين، يشكل فرصة لتمكين القطاع الخاص العراقي والأردني؛ للمضي قدماً نحو تحقيق إنجازات في ظل الوضع الاقتصادي العالمي الراهن، والاستفادة من الفرص المتاحة وتعظيم الإنجازات وصولاً إلى رؤى مستقبلية من أجل تحقيق الأهداف الستراتيجية والمصالح المشتركة بين البلدين".

وأوضح أن "هدف المنتدى هو تعزيز الاستثمار في مختلف المجالات والتبادل التجاري بين العراق والأردن، وإقامة شراكات مشتركة، إلى جانب مناقشة كل التحديات التي تواجه سبل تنمية علاقات البلدين الاقتصادية، في ميادين الاستثمار والصناعة والإسكان والتمويل، إضافة إلى إيجاد فرص للبنوك والشركات المالية وشركات الصرافة الأردنية للدخول إلى الأسواق العراقية، وإقامة شراكات مع نظيراتها".