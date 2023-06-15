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سركيس أبوزيد: لم يخرج المكون المسيحي بشيء رغم اجتماعه على رأي + فيديو

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٩:٤١ بتوقيت غرينتش

بیروت (العالم) 2023.06.15 – إنتقد الصحفي والكاتب السياسي اللبناني سركيس أبوزيد أن المكون المسيحي قد اجتمع يوم أمس على رأي لكنه لم يخرج بأي شيء، محذراً من أن العودة إلى الاصطفافات والتجمعات الطائفية تولد ردات فعل ممكن أن تؤدي أحيانا إلى فتن مسيئة ومضرة للجميع.

العالم - لبنان

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" وصف سركيس أبوزيد أن الذي حدث في جلسة البرلمان اللبناني يوم أمس لانتخاب الرئيس كان امتحاناً لكل القوى، وضروري أن تستفيد منه لعملية تقييم ونقد ذاتي حتى تستشف المرحلة المقبلة.

وأضاف: برأيي أن الأزمة التي نحن موجودون فيها لديها عدة أبعاد.. البعد الأول أن ما يحصل الآن هو تأكيد بأن النظام السياسي المعمول به شبه مفلس، ولا يشكل نوعاً من المرجعية حتى نحتكم إليه لحل مشاكلنا.

وأوضح أنه: طالما أنت عندك نظام سياسي لا يوجد به إجماع على تفسير البنود فيه.. وعندك ما يسمى بالميثاق الوطني وكل فريق يترجمه ويفسره على ذوقه.. فسوف لن تكون لديك مرجعية سياسية.

وأشار إلى أن طبيعة التركيبة اللبنانية قائمة على "الديمقراطية التوافقية" أي يجب أن تكون هناك عملية توافق بين جميع الأطراف لإيجاد حلول سياسية، مؤكداً أن هذا لم يعد موجودا.

وقال: "لأسف أن القيادات السياسية خاصة المسيحية التي كانت موجودة سابقا كانت تراعي هذا الموضوع أكثر بكثير من الآن."

ولفت إلى أن المكون المسيحي قد اجتمع يوم أمس على رأي ولكن لم يخرج منه أي شيء، وقال: كان المطلوب أن يجتمعوا ليحلوا المشكلة.. ولكنهم اجتمعوا ولم يحلوا المشكلة.. وهذا يعني أن هناك مشكلة أكبر، والمشكلة أكبر من الكتلات الطائفية الموجودة.. المسيح عملوا حلف ثلاثي جديد لكن هل هذا سيشكل بداية حل أم بداية حرب؟

وحذر من أن العودة إلى الاصطفافات والتجمعات الطائفية تولد ردات فعل، ممكن أن تؤدي أحيانا إلى فتن تكون مسيئة ومضرة للجميع.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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