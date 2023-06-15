الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣
٠١:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

بوحبيب: العودة حق للسوريين ونطالب الجميع مساعدة لبنان في هذا المجال

بوحبيب: العودة حق للسوريين ونطالب الجميع مساعدة لبنان في هذا المجال
الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ - ١٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

حذر وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبناني عبدالله بو حبيب، من توترات بين اللبنانيين والنازحين السوريين وارتفاع العنف، بسبب الأزمة والصراع للحصول على وظائف.

العالم-لبنان

وفي كلمته في مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة في بروكسل، لفت بو حبيب إلى "أننا نستقبل 1.5 مليون نازح سوري منذ بدء الصراع في سوريا، الأمر الذي أثر على اقتصادنا المحلي ومجتمعنا".

وأشار إلى أن "الشعب اللبناني استقبل بكرم السوريين، وأزمة النازحين اليوم تؤثر على الوضع السياسي في البلد ما يهدد النموذج اللبناني"، مشددا على أن "النزوح السوري يؤثر على الاقتصاد والبيئة ووفق البنك الدولي لبنان يتكبد قرابة الـ5 مليار دولار سنويا نتيجة استضافة النازحين".

وشدد بو حبيب على أن "العودة حق للسوريين، ونطالب الشركاء الدوليين بالعمل معنا لإعادة النهوض ومساعدة لبنان بما يصب في مصلحة الشعبين اللبناني والسوري"، محذرا من أن "هناك خطرا من توترات بين اللبنانيين والنازحين السوريين وارتفاع العنف، بسبب الأزمة والصراع للحصول على وظائف".

وأكد أنه "لا يمكن أن يتحول لبنان إلى بقعة واسعة للنازحين السوريين، ولبنان لم يخذل أحدا وهو اليوم يطلب المساعدة ونخشى من تحول القرار الأممي حول سوريا إلى قرار حبر على ورق".

روابط ذات صلة

بوحبيب يسلّم خلال مؤتمر بروكسل ورقة لبنان المتعلقة بالنازحين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كم عدد السوريين الذين ولدوا في الأردن منذ بداية الأزمة السورية؟

نائب قائد الجيش الايراني يتفقد قاعدة بندرعباس الجوية

استطلاع يظهر تفوق كينيدي جونيور على بايدن وترامب

شاهد.. معرض دمشق لتكنولوجيا المعلومات بعدسة العالم

بوحبيب: العودة حق للسوريين ونطالب الجميع مساعدة لبنان في هذا المجال

اليابان: كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا