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استطلاع يظهر تفوق كينيدي جونيور على بايدن وترامب

استطلاع يظهر تفوق كينيدي جونيور على بايدن وترامب
الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ - ١٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

حصل روبرت كينيدي جونيور، الذي قدمه ترشحه للحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، على تصنيف أفضل من العديد من المرشحين الآخرين للرئاسة، وفقا لاستطلاع جديد.

العالم - الاميركيتان

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته The Economist وYouGov، أن 49% من المستجيبين ينظرون إلى كينيدي (ابن شقيق جون فيتزجيرالد كينيدي الرئيس الـ 35 للولايات المتحدة) بشكل إيجابي، مما يمنحه أعلى تصنيف وتفضيل صاف قدره 19 نقطة، بينما ينظر إليه بشكل سلبي بنسبة 30%.

وحسب الاستطلاع، فقد حصل كل من الرئيس الحالي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب على ثاني أعلى نسبة من المستطلعين ينظرون إليهما بإيجابية، بنسبة 44%، لكن بايدن كان لديه تقييم تفضيلي صاف يبلغ -9، وترامب -10 حسبما افادت صحيفة "The Hill".

وتأتي النتائج في الوقت الذي يثير فيه كينيدي، بعض المخاوف بين الديمقراطيين الذين يغذون فكرة أنهم قلقون بشأن المنافس الأساسي لبايدن.

وأظهرت استطلاعات الرأي أن كينيدي حصل على دعم من حوالي خمس الناخبين الديمقراطيين مؤخرا، مما جعله يكتسب المزيد من الاهتمام والتغطية الإعلامية.

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