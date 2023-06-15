إتهامات للتحالف بتلويث البيئة والتسبب بإنهيار اقتصادي في اليمن

العالم - المشهد اليمني

هذا بينما، اعتبر رئيس حكومة الإنقاذ الوطني عبد العزيز بن حبتور، أن ما قدمه الشعب اليمني في ملحمة الصمود بمواجهة العدوان يفوق ما قدمته شعوب خلال الحربين العالمية الأولى والثانية، مضيفا أن الشعب اليمني قادر على إحداث المعجزات وهو عمليا أنجزها بعيدا عن رهانات المتخاذلين حسب وصفه.

هذا بينما اتهمت وزارة الثروة السمكية في صنعاء قوى التحالف بتحويل اليمن إلى مكب لنفاياته السامة، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك فورا لوقف هذه الجريمة بحق الشعب اليمني، والثروات المائية والطبيعية في البلاد.

جنوبا، قالت مصادر اقتصادية أن بنك عدن يتجه نحو الإفلاس، وسط انهيار اقتصادي شامل، واستمرار تراجع العملة المحلية في عدن أمام الدولار.

فماهي فرص السلام في اليمن؟ وماذا عن تصريحات المجلس السياسي الأعلى؟ وكيف يمكن قراءة المشهد اليمني في ظل اتهام التحالف بتسميم البيئة وانهيار الاقتصاد؟

هذه الاسئلة وغيرها تطرحها هذه الحلقة من برنامج المشهد اليمني على ضيوفنا من صنعاء زيد الغرسي رئيس دائرة الإعلام في الرئاسة اليمنية ومن بيروت ؛سماعیل المحاقري الإعلامي اليمني.

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