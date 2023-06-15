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إتهامات للتحالف بتلويث البيئة والتسبب بإنهيار اقتصادي في اليمن

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش

أكد المجلس السياسي الأعلى الحاكم في صنعاء أن استحقاقات الشعب اليمني تتضاعف على كاهل المعتدين كلما طال أمد العدوان، مضيفا أن الصمود اليمني وجسيم التضحيات وحجم المعاناة سيثمر نصرا عزيزا لليمن مهما تكالبت قوى الشر والعدوان.

العالم - المشهد اليمني

هذا بينما، اعتبر رئيس حكومة الإنقاذ الوطني عبد العزيز بن حبتور، أن ما قدمه الشعب اليمني في ملحمة الصمود بمواجهة العدوان يفوق ما قدمته شعوب خلال الحربين العالمية الأولى والثانية، مضيفا أن الشعب اليمني قادر على إحداث المعجزات وهو عمليا أنجزها بعيدا عن رهانات المتخاذلين حسب وصفه.

هذا بينما اتهمت وزارة الثروة السمكية في صنعاء قوى التحالف بتحويل اليمن إلى مكب لنفاياته السامة، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك فورا لوقف هذه الجريمة بحق الشعب اليمني، والثروات المائية والطبيعية في البلاد.

جنوبا، قالت مصادر اقتصادية أن بنك عدن يتجه نحو الإفلاس، وسط انهيار اقتصادي شامل، واستمرار تراجع العملة المحلية في عدن أمام الدولار.

فماهي فرص السلام في اليمن؟ وماذا عن تصريحات المجلس السياسي الأعلى؟ وكيف يمكن قراءة المشهد اليمني في ظل اتهام التحالف بتسميم البيئة وانهيار الاقتصاد؟

هذه الاسئلة وغيرها تطرحها هذه الحلقة من برنامج المشهد اليمني على ضيوفنا من صنعاء زيد الغرسي رئيس دائرة الإعلام في الرئاسة اليمنية ومن بيروت ؛سماعیل المحاقري الإعلامي اليمني.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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إتهامات للتحالف بتلويث البيئة والتسبب بإنهيار اقتصادي في اليمن

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