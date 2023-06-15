بوريل: سياستنا تجاه سوريا لم تتغير

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وأضاف بوريل في مؤتمر صحفي اليوم الخميس على هامش مؤتمر دولي للمانحين للاجئين السوريين: "لم تتغير سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا ولن نقيم علاقات دبلوماسية كاملة مع الحكومة، ولن نبدأ العمل على إعادة إعمار البلاد حتى يكون هناك انتقال سياسي، وهو أمر لم يحصل حتى الآن".

وتابع بوريل القول: "سنحافظ على نظام العقوبات، إلى أن يتم إحراز تقدم، لكن لا يوجد أي تقدم في الوقت الحالي" حسبما افادت قناة روسيا اليوم.

وأشار بوريل إلى أن ممثلين عن 57 دولة و 30 منظمة دولية، قدموا إلى المؤتمر في بروكسل في عام 2023.