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أمير قطر يعلن الاتفاق على التبادل التجاري بين بغداد والدوحة

أمير قطر يعلن الاتفاق على التبادل التجاري بين بغداد والدوحة
الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٩ بتوقيت غرينتش

أعلن أمير قطر تميم بن حمد، الخميس، عن الاتفاق مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على التبادل التجاري بين البلدين.

العالم-قطر

وقال بن حمد خلال مؤتمر صحافي مشترك مع السوداني في بغداد، إن "زيارتنا إلى بغداد تعكس عمق العلاقة بين العراق وقطرواتفقنا مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على التبادل التجاري بين العراق وقطر ويجب أن ينمو".

وأضاف "بحثنا تعزيز العلاقات في مجال الطاقة والتجارة والاقتصاد وناقشنا المبادرات الإقليمية لتعزيز العلاقات بين دول المنطقة ومن بينها مشروع الربط الكهربائي".

وكشف أمير قطر عن توقيع "عدد من مذكرات التفاهم بخصوص التجارة والطاقة"، مشدداً بالقول "ندرك أهمية العراق بالمنطقة وأمن العراق جزء من استقرار المنطقة".

ووصل بن حمد، عصر اليوم الخميس، الى بغداد في زيارة رسمية.

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