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الرئيس رئيسي يؤكد على التعاون الاقتصادي والتكنولوجي مع كوبا

الرئيس رئيسي يؤكد على التعاون الاقتصادي والتكنولوجي مع كوبا
الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٧ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي ضرورة تقديم خطة جديدة للتعاون الاقتصادي من قبل اللجنة الاقتصادية المشتركة لإيران وكوبا.

العالم-ايران

وفي اطار زيارته الرسمية لكوبا، وخلال لقائه مع مجموعة من رجال الأعمال من إيران وكوبا، وصف رئيسي العلاقات بين إيران وكوبا بالجيدة والمتطورة، واكد أنه في إيران ، تم إنجاز الكثير في مجال التكنولوجيا الأساسية القائمة على المعرفة ، وقال: يمكن لإيران وكوبا أن تتعاونا بشكل جيد مع بعضهما البعض في مجالات تكنولوجيا النانو والتكنولوجيا الحيوية.

واكد أنه من الضروري تقديم خطة جديدة للتعاون الاقتصادي من قبل اللجنة الاقتصادية المشتركة لإيران وكوبا ، واعتبر قطاعي الطاقة والتعدين أحد المجالات التي يمكن أن يتعاون فيها البلدان مع بعضهما البعض.

وصرح آية الله رئيسي أن سياسة الجمهورية الإسلامية مبنية على التعاون في القضايا التقنية والاقتصادية والبيوتكنولوجية وتكنولوجيا النانو والرعاية الصحية مع كوبا.

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