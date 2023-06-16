وزير خارجية العراق يتحدث عن فرصة حقيقية لإدارة أزمة سوريا

العالم - العراق

وقال الناطق باسم الخارجية، احمد الصحاف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، التقى يوم الخميس المُوافق 2023/6/15، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غيير بيدرسون، على هامش جدول أعمال مؤتمر بروكسل السابع حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، وجرى خلال اللقاء بحث المواضيع ذات الاهتمام المُشترَك بين الجانبين، حيث أشاد بيدرسون بكلمة الوزير التي القاها خلال أعمال المؤتمر، كما أستفسر حول رؤية العراق لإيجاد حلول ممكنة للأزمة السوريَّة".

وقال حسين بحسب البيان، أن "كلمة العراق تعبر عن الرؤية الواقعيَّة للحكومة العراقيَّة بشأن الحلول الممكنة للأزمة السوريَّة والتي كانت مستندةً على لقاءاته مع العديد من الجهات الإقليميَّة والدوليَّة وعلى التحليلات والتطورات التي تمر بها المنطقة، مُؤكَّدًا وجود فرصة حقيقيَّة الآن لإدارة الأزمة السوريَّة بشكل آخر ومُختلِف، مُشيراً إلى أنَّ هذه الأزمة تلقي بظلالها على دول المنطقة جميعاً، وأنَّ هناك تقدم في تقريب وجهات النظر من خلال مجموعة الاستجابة الوزاريَّة للجامعة العربيَّة والتي تضم خمس دول في عضويتها لتحقيق مناقشات مستفيضة مع الجهات الإقليميَّة والدوليَّة الفاعلة للوصول إلى حلول سياسيَّة".

وفي هذا السياق أشاد بيدرسون بـ"دور العراق المحوريّ ودور مجموعة الاستجابة الوزاريَّة بلعب دور الوسيط بين الإتحاد الأوروبيّ وسوريا وكذلك القيام بحوارات من شأنها تغيير موقف المجتمع الدوليّ تجاه سوريا، واقناع الجهات الفاعلة للقيام بإصلاحات من أجل تغيير هذه المواقف والتعاون مع المبعوث الأمميّ الخاص إلى سوريا لإيجاد حلول واقعيَّة ومرضيَّة للأزمة السوريَّة".