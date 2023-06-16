مصرف الرافدين يعلن توزيع وجبة جديدة من سلف المتقاعدين

العالم - العراق

وذكر بيان للمصرف تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أنه" تم منح وجبة جديدة من سلف المتقاعدين التي تبدأ من 5 ملايين ولغاية 25 مليوناً"، وأن "صرف تلك السلفة تم عن طريق إبلاغ المتقاعد عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة، وذلك بعد أن استكمل جميع الإجراءات لمنحه إياها وصرفها عن طريق بطاقة الماستر كارد والتي تمت تعبئة الرصيد المالي إليها".

واضاف البيان، ان المصرف دعا "المتقاعدين الى مراجعة فروع المصرف أو منافذ الصرف لاستلام السلفة ".

وتابع البيان أن "المصرف يواصل العمل على منح وجبات جديدة من السلف تباعاً وبحسب الجداول والتوقيتات الزمنية للمتقدمين عليها من خلال التطبيق الالكتروني الخاص بمصرف الرافدين".