ماذا قال الرئيس الصيني خلال إجتماعه مع 'بيل غيتس' الأمريكي + فيديو

العالم - آسيا والباسفيك

ووفق ما نقلته قناة "CCTV" الحكومية أن شي وصف غيتس خلال اجتماعهما اليوم الجمعة بأنه أول "صديق أميركي" التقى به في بكين هذا العام، مضيفا أن الصين ترغب في تعزيز التعاون مع مؤسسة بيل وميليندا غيتس.

وأظهر شريط فيديو بثه تلفزيون الصين المركزي شي وهو يقول "كثيرا ما أقول إن أساس العلاقات بين أمريكا والصين في أيدي شعبيهما. أعلق آمالي على الشعب الأمريكي".

وأردف قائلا "في ظل الوضع العالمي الحالي، يمكننا القيام بأنشطة مختلفة تعود بالنفع على بلدينا وشعبينا، وهي أنشطة ستفيد البشرية كلها".

وقال غيتس، الذي وصل إلى بكين يوم الأربعاء، للرئيس الصيني إن فرصة لقائه "شرف" له.

وأضاف "أجرينا دائما محادثات رائعة وسنناقش موضوعات كثيرة مهمة اليوم. شعرت بخيبة أمل كبيرة لأنني لم أتمكن من الحضور خلال السنوات الأربع الماضية، وبالتالي أنا متحمس جدا للعودة".

وتوقف الرئيس الصيني عن السفر إلى الخارج لما يقرب من ثلاث سنوات حين أغلقت بلاده حدودها لكبح تفشي جائحة فيروس كورونا.

وكانت اجتماعاته الدولية منذ إعادة فتح البلاد مع قادة دول آخرين في الغالب.

وزار عدد من رؤساء الشركات التنفيذيين الصين منذ إعادة فتحها في بداية العام الجاري، لكن معظمهم التقى وزراء في الحكومة.

وتأتي زيارة غيتس قبل زيارة طال انتظارها يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الصين تسعى لاستقرار العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأفادت صحيفة الشعب اليومية بأن شي قال خلال اجتماعه مع غيتس إن الصين لن تتبع المسار القديم "لدولة قوية تسعى للهيمنة" بل ستعمل مع الدول الأخرى لتحقيق التنمية المشتركة.