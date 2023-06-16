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فيما إذا عجِز المجلس الحالي عن انتخاب الرئيس..

بوصعب: تمنيت على بري بدء التفكير بالذهاب لانتخابات نيابية مبكرة

بوصعب: تمنيت على بري بدء التفكير بالذهاب لانتخابات نيابية مبكرة
الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٩:١٤ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية من بيروت، ان نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب أشار إلى أنّه "من الواضح أن بعض الأفرقاء الذين كانوا يؤيدون مرشحًا للرئاسة الآن يريدون الذهاب إلى الوسط، وإن لمن نتفاهم مع بعضنا لن نحل هذه المعضلة".

العالم - لبنان

واضاف الزميل حسين عز الدين، ان بو صعب شدد من خلال تصريح له من مجلس النواب عقب لقائه رئيس المجلس نبيه بري، على أنّ "التفاهم يحتاج إلى حوار والبلد لا يتحمل 3 أشهر"، معلنًا "أنني تمنيت على بري أن نبدأ بالتفكير بانتخابات نيابية مبكرة، إذا عجِز أن المجلس الحالي عن انتخاب الرئيس، وبري لم يعترض على هذا الكلام وقال لنرى ما سوف يحصل في الفترة المقبلة".

وأكّد أنّ "ما عرفته من رئيس المجلس أنّ الحوار هو الباب الأفضل، ولكن إنّ كان الأفرقاء لا يريدونه فهو مستعدّ للدعوة إلى جلسة جديدة لانتخاب رئيس".

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