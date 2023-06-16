بوصعب: تمنيت على بري بدء التفكير بالذهاب لانتخابات نيابية مبكرة

العالم - لبنان

واضاف الزميل حسين عز الدين، ان بو صعب شدد من خلال تصريح له من مجلس النواب عقب لقائه رئيس المجلس نبيه بري، على أنّ "التفاهم يحتاج إلى حوار والبلد لا يتحمل 3 أشهر"، معلنًا "أنني تمنيت على بري أن نبدأ بالتفكير بانتخابات نيابية مبكرة، إذا عجِز أن المجلس الحالي عن انتخاب الرئيس، وبري لم يعترض على هذا الكلام وقال لنرى ما سوف يحصل في الفترة المقبلة".

وأكّد أنّ "ما عرفته من رئيس المجلس أنّ الحوار هو الباب الأفضل، ولكن إنّ كان الأفرقاء لا يريدونه فهو مستعدّ للدعوة إلى جلسة جديدة لانتخاب رئيس".