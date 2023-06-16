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الشيخ أكرم الكعبي: أمريكا تسعى لاحتكار تقنية الذكاء الإصطناعي

الشيخ أكرم الكعبي: أمريكا تسعى لاحتكار تقنية الذكاء الإصطناعي
الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٣:١٤ بتوقيت غرينتش

قال الأمين العام للمقاومة الاسلامية 'حركة النجباء' الشيخ أكرم الكعبي، إن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص تقنية الذكاء الإصطناعي خطيرة جدا.

العالم- العراق

وأضاف الكعبي في تغريدة على حساب "حركة النجباء" في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن هذه المنظمة التي لا تمثل سوى حديقة خلفية للبيت الأسود الأمريكي فوظيفتها هي تبرير وتقنين جرائم ثالوث الشر المشؤوم أمريكا و"اسرائيل" وبريطانيا و عملائهم وبالمقابل تجريم الرافضين للاستعمار وهيمنته".

وصرح الكعبي "عندما تدعو هذه المنظمة الماسونية الخبراء للتحرك وإعلان (الذكاء الإصطناعي) فان ذلك يعتبر تهديدا وجوديا للبشرية لا يقل عن خطر الحرب النووية، ويعني أن أمريكا تسعى لاحتكار هذه التقنية ومنع العالم من الاستفادة منها كما احتكرت تنوع انتاج الطاقة والتعاملات المالية العالمية وغير ذلك.

وتابع قائلا، لذلك ندعو الشباب الرسالي إلى الاهتمام بهذه التقنية وعلى دول العالم المستضعفة عدم الرضوخ لهيمنة الاستعمار والاهتمام بهذه المجالات والتقنيات الحضارية والمهمة.

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الشيخ أكرم الكعبي: أمريكا تسعى لاحتكار تقنية الذكاء الإصطناعي

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