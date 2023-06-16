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عون: من منح فرنسا وألمانيا حق التلاعب بمصير لبنان؟

عون: من منح فرنسا وألمانيا حق التلاعب بمصير لبنان؟
الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

ذكر الرئيس اللبناني السابق ميشال عون أنّ "مسؤول السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لا يريد التطبيع مع النظام السوري، وهذا شأنه، أما حديثه عن إبقاء النازحين في الدول المضيفة فنرفضه جملة وتفصيلاً".

العالم- لبنان

ولفت في بيان اليوم الجمعة إلى أنّ مشروع دمج النازحين في المجتمع اللبناني هو تدمير ممنهج للبنان؛ وأسئلة مشروعة لا بد وأن تُطرح حول دور فرنسا وألمانيا في هذا الشأن: من منحهما حق التلاعب بمصير لبنان؟ لأجل ماذا؟ ولمصلحة من؟ وأي مستقبل لسوريا ولبنان تريدون "دعمه" وانتم تسعون لتخريب نسيج البلدين وضرب مقومات وجودهما؟.

وأكّد أنّ مشروع الدمج يلغي عودة السوريين الى بلادهم وأرضهم مع ما يحمل ذلك من تداعيات على لبنان وعلى سوريا على مختلف الصعد. هو قرار يقوّض المجتمعين اللبناني والسوري معًا، وعليهما رفضه ومقاومته مهما كلّف الأمر، والتنسيق بين الدولتين ضرورة من أجل تحقيق العودة الكريمة والآمنة.

وكان بوريل قد قال إن "الاتحاد لن يختار مسار التطبيع مع النظام السوري، وأن عودة النازحين السوريين إلى بلدهم غير ممكنة حاليًا، وانه سيدفع لنا الأموال مقابل استمرار بقاء النازحين في لبنان".

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