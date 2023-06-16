شاهد.. احتجاز طائرة حراس زعيم جنوب أفريقيا في بولندا

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وجاء في بيان وزارة الخارجية البولندية: "في 15 يونيو، في مطار وارسو - أوكتشي، تم احتجاز طائرة تقل أعضاء من جهاز الأمن لرئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا. وهذا الوضع هو نتيجة عدم الامتثال لإجراءات الدخول القياسية التي تتطلبها الجانب البولندي".

وأوضح البيان أن على متن الطائرة "كانت هناك مواد خطرة لاستيرادها لم يصرح بها ممثلو جنوب أفريقيا". "بالإضافة إلى ذلك، كان هناك أشخاص على متن الطائرة لم يتم الإعلان عنهم من قبل للجانب البولندي".

وجاء في البيان أنه "تم إبلاغ الجانب الجنوب أفريقي بجميع الإجراءات اللازمة لدخول الوفد إلى أراضي جمهورية بولندا والتصاريح اللازمة للنقل".

وأضاف البيان أنه يتم حاليا "اتخاذ إجراءات لحل الوضع الراهن".

وفي السياق نفسه، تدّعي وزارة الخارجية البولندية أنها "بذلت قصارى جهدها للتحضير الملائم لزيارة الرئيس رامافوزا إلى بولندا"، وعقدت على وجه الخصوص ثلاثة اجتماعات استشارية، و"ظل ممثلو وزارة الخارجية على اتصال مستمر مع المجموعة التحضيرية لجنوب أفريقيا لمكتب رئيس جنوب أفريقيا وسفارة جنوب أفريقيا في وارسو".

يزعم حرس الحدود البولندي أن حراس زعيم جنوب أفريقيا ظلوا طواعية على متن الطائرة في وارسو، حيث لم يكن لديهم إذن باستيراد أسلحة.

من جانب آخر و في نفس السياق.. اتهم والي رود، رئيس جهاز أمن الرئيس، الحكومة البولندية بمحاولة تعطيل مهمة رامافوس للسلام إلى أوكرانيا بعد احتجاز طائرة مع فريقه الأمني في مطار وارسو، يوم الخميس.

بحسب تقارير من "TimesLIVE": "اتهم رئيس جهاز الأمن الرئاسي، اللواء والي رود، الحكومة البولندية "بتعطيل مبادرة رامافوزا للسلام عمدا بعد احتجاز طائرة مستأجرة تابعة للخطوط الجوية الجنوب أفريقية تقل نحو 120 من أفراد القوات الخاصة والصحفيين يوم الخميس". وقال رود للصحفيين إن حياة الرئيس "معرضة للخطر".

وقالت الصحيفة: "أشار رودي، على وجه الخصوص، إلى المشاكل البيروقراطية عندما حاول رجال الشرطة والصحفيون في جنوب أفريقيا النزول من الطائرة، وحاولت قوات الأمن البولندية مصادرة الأسلحة التي حملها مسؤولو الأمن في جنوب أفريقيا في حاويات لحماية رئيسهم والوفد المرافق له".

وصل رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الجمعة، ومن المقرر بحث مبادرة السلام الأفريقية لتسوية الأزمة في أوكرانيا.

وتوجه رئيس جنوب أفريقيا بصفته عضوا في بعثة السلام الأفريقية، مساء الخميس، إلى كييف عبر بولندا بالقطار، للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

ومن المقرر أن يغادر، في وقت لاحق اليوم، إلى مدينة سان بطرسبورغ الروسية، حيث سيجري الوفد الأفريقي مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غدا السبت.