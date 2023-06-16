'اختطاف وتعذيب'.. تفاصيل مروعة عن 'مواطنة مصرية' في سجون مأرب+ فيديو

العالم - اليمن

كشفت منظمة إنسان للحقوق والحريات، عن جريمة خطف وتعذيب تعرضت لها مواطنة مصرية، وابنتها، من قبل مرتزقة العدوان في محافظة مأرب.

وأوضحت المنظمة في بيان لها، إن المواطنة المصرية سحر رجب عبد المحسن، متزوجة من مواطن يمني وابنتها سماء البالغة من العمر خمس سنوات وصلتا للمنظمة، وأفادت سحر بأنه تم اختطافها في ١٦ ديسمبر ٢٠١٨م وهي حامل في الشهر السادس أثناء سفرها من مطار سيئون إلى محافظة إب مسقط رأس زوجها.

وأشارت إلى أن المواطنة المصرية أدلت بشهادتها عما تعرضت له من تعذيب جسدي ونفسي خلال الخمس السنوات في سجن ما يسمى ” الأمن السياسي” لمرتزقة العدوان بمأرب والحرمان من التواصل مع أهلها، إلى جانب الجريمة التي ارتكبت بحق الطفلة سماء التي ولدت وعاشت في ظروف السجن مع والدتها، وهو ما يُعد انتهاكاً لحقوق الطفولة.

ونقلت منظمة إنسان للحقوق والحريات، عن المواطنة المصرية شهادتها عن الوضع الكارثي الذي تعاني منه النساء في سجن المرتزقة بمأرب، وكذا إفادتها بإخراجها مع طفلتها وزوجها ووضعهم في فندق بمدينة مأرب تحت الإقامة الجبرية نهاية مايو ٢٠٢٣م ولاحقا تمكنت من الخروج إلى صنعاء.

وطالبت منظمة إنسان بالإيقاف الفوري للانتهاكات المتمثلة بالإخفاء القسري والاعتقالات التعسفية، التي تقوم بها مليشيات العدوان بمأرب وأصبحت بصورة ممنهجة دون محاسبة أو مراعاة لقيم وأخلاق الإنسان.

ودعت إلى سرعة تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في كافة الجرائم التي ارتكبتها سلطات مأرب، خاصة تلك الجرائم التي ترتكب بحق الأطفال والنساء والمعتقلين في سجونها.

وأكد البيان أن المنظمة ستقف إلى جانب كل إنسان يصل إليها ويدلي بمظلوميته دون تمييز، يتعرض إلى تجريد من حقه في الحياة والعيش الكريم، وستبقى صوتاً ومنبراً لجميع الضحايا والمختطفين المدنيين.