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استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 7 صهاينة خلال أسبوع

استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 7 صهاينة خلال أسبوع
السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة وأسفرت عن إصابة 7 صهاينة، واستشهاد فلسطينيين اثنين، في 159 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال الأسبوع الماضي.

العالم - فلسطین

وخلال الفترة الممتدة ما بين 09-06-2023 حتى 15-06-2023، وثق مركز المعلومات الفلسطيني “معطى” 159 عملاً مقاوماً، بينها 23 عملية إطلاق نار ومحاولة طعن.

ووثق المركز قيام الشباب الثائر بحرق منشأتين عسكريتين للاحتلال، إلى جانب تحطيم 7 مركبات ومعدات عسكرية إسرائيلية في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية.

كما ألقى الشبان زجاجات حارقة ومفرقعات نارية في 6 مواقع، وتصدوا للمستوطنين في 22 منطقة بالضفة الغربية.

كذلك فجر مقاومون 6 عبوات محلية الصنع في قوات الاحتلال، بينما اندلعت 49 مواجهة بين الشبان وقوات الاحتلال تخللها 40 عملية إلقاء حجارة، كما خرجت 3 مظاهرات ضد الاحتلال.

واستشهد اول أمس الخميس، الشاب خليل يحيى الأنيس (20 عامًا) متأثرا بجراحه التي أصيب بها في رأسه، خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في نابلس.

والشهيد الثاني خلال الأسبوع هو الشاب فارس عبد المنعم محمد حشاش (19 عامًا) الذي ارتقى الثلاثاء الماضي، برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم بلاطة للاجئين بنابلس.

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