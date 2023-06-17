العالم - أفريقيا

ولفتت الشرطة إلى أن عناصر من "القوات الديمقراطية المتحالفة"، وهي جماعة أوغندية تتمركز في شرق الكونغو وأعلنت مبايعتها لـ"داعش"، هاجمت مدرسة لوبيريرا الثانوية في مبوندوي، وأحرقت مهجعاً، ونهبت الطعام في وقت متأخر أمس الجمعة.

وقالت الشرطة على "تويتر": "تم حتى الآن انتشال 25 جثة من المدرسة ونقلها إلى مستشفى بويرا. وتمّ أيضاً نقل ثمانية مصابين في حال حرجة إلى المستشفى".

ولم تذكر الشرطة عدد القتلى من الطلاب. وتابعت أن جنوداً من الجيش يلاحقون المهاجمين الذين فروا باتجاه حديقة فيرونغا الوطنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وفي إبريل/نيسان، هاجمت "القوات الديمقراطية المتحالفة" قرية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، مما أسفر عن مقتل 20 شخصاً على الأقل.

وكانت أوغندا أرسلت قوات إلى الكونغو للمساعدة في محاربة "القوات الديمقراطية المتحالفة".