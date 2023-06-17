السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣
٠٦:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

أوغندا: مسلحون على صلة بـ"داعش" يقتلون 25 شخصاً في هجوم على مدرسة

أوغندا: مسلحون على صلة بـ
السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

قالت الشرطة الأوغندية، اليوم السبت، إن مسلحين على صلة بتنظيم "داعش" الإرهابي، قتلوا 25 شخصاً في هجوم إرهابي على مدرسة في غرب أوغندا قرب الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.

العالم - أفريقيا

ولفتت الشرطة إلى أن عناصر من "القوات الديمقراطية المتحالفة"، وهي جماعة أوغندية تتمركز في شرق الكونغو وأعلنت مبايعتها لـ"داعش"، هاجمت مدرسة لوبيريرا الثانوية في مبوندوي، وأحرقت مهجعاً، ونهبت الطعام في وقت متأخر أمس الجمعة.

وقالت الشرطة على "تويتر": "تم حتى الآن انتشال 25 جثة من المدرسة ونقلها إلى مستشفى بويرا. وتمّ أيضاً نقل ثمانية مصابين في حال حرجة إلى المستشفى".

ولم تذكر الشرطة عدد القتلى من الطلاب. وتابعت أن جنوداً من الجيش يلاحقون المهاجمين الذين فروا باتجاه حديقة فيرونغا الوطنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وفي إبريل/نيسان، هاجمت "القوات الديمقراطية المتحالفة" قرية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، مما أسفر عن مقتل 20 شخصاً على الأقل.

وكانت أوغندا أرسلت قوات إلى الكونغو للمساعدة في محاربة "القوات الديمقراطية المتحالفة".

تصنيف :

روابط ذات صلة

6 قتلى بعد حادث إطلاق نار واندلاع حريق في ولاية تينيسي الأمريكية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. تونس.. إخلاء سبيل رئيس جبهة الخلاص المعارضة علی ذمة التحقيق

أوغندا: مسلحون على صلة بـ"داعش" يقتلون 25 شخصاً في هجوم على مدرسة

الاستغلال الأوروبي لورقة اللاجئين السوريين للضغط على دمشق

مسعى واضح لتسييس قضية النازحين السوريين + فيديو

صدمة كبيرة لدى ركاب طائرة متجهة لمطار بن غوريون..وهذه قصتها

6 قتلى بعد حادث إطلاق نار واندلاع حريق في ولاية تينيسي الأمريكية