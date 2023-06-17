الأسرى الفلسطينيون.. صراع خلف القضبان

وقالت اللجنة إن حالة النفير العام ستكون في جميع السجون التي يتواجد فيها المعتقلون الإداريون استعدادا للمشاركة في الإضراب المفتوح. واضاف نادي الأسير أن أجهزة الاحتلال بدأت باستدعاء مجموعة من المعتقلين الإداريين، وهددت عددا منهم على خلفية الإعلان عن الاضراب.

وللحديث اكثر حول هذا الموضوع حاورت قناة العالم مراسلها في رام الله فارس الصرفندي.

1- في البداية فارس هل تضعنا في صورة شاملة لوضع الاسرى وما هي المطالب التي يريدونها؟

2- لماذا لاتتدخل المنظمات الانسانية والدولية لرفع الظلم عن الاسرى؟



هذا وتعود جريمة الاعتقال الاداري قديمة في الاراضي الفلسطينية لزمن الانتداب البريطاني. وتريد سلطات الاحتلال من خلالها تقويض أي حالة فاعلة وفرض مزيد من السيطرة والرقابة على المجتمع الفلسطيني في إطار نظام الفصل العنصري الذي يفرضه الاحتلال وعلى عدة مستويات.

يستضيف برنامج "البوصلة" ضيف هذه الحلقة: المتحدث باسم جمعية 'حسام ' للأسرى والمحررين من غزة ليجيب عن الاسئلة التالية..



1- حراك الاسرى الفلسطينيين هذا ما مدى تاثيرها على الاحتلال الاسرائيلي وهل سيستجيب لمطاليبهم؟

2- نادي الأسير دعا إلى مساندة الأسرى في خطواتهم الجماعية في معركتهم النضالية المستمرة ضد السجان كيف تكون شكل المساندة من خارج السجن؟ وما هي مسؤولية الاخرين تجاه قضية السجناء؟

3- معركة السجناء الفلسطينيين مع السجان لها تاريخها في سجون الاحتلال خاصة المعتقلون الاداريون حيث هناك رموز معروفة في هذه المعركة مثل خليل عواودة الذي اضرب عن الطعام لاكثر منذ 161 يوما كيف تقرأ الانتصار الفلسطيني في هذه المعركة التي باتت مألوفة في الارض المحتلة؟

4- هل نحن امام مرحلة جديدة من الصراع بين الاسرى والسجان الاسرائيلي؟

5- في حال واصل كيان الاحتلال في تصعيده ضد الاسرى هل سنشهد خطوات اضافية؟

6- ماذا يمتلك الاسرى من اوراق ضغط بوجه كيان الاحتلال؟

7- لماذا وضع الاسرى في سجون الاحتلال يتغير باستمرار نحو الاسوأ رغم كل الاضرابات السابقة وهل هناك بوادر انفراجة حقيقية لوضعهم؟