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بن فرحان في طهران..

مواقع التواصل: وأخيراً اتجهت السعودية نحو شيخ محاربة الاستكبار ايران!

مواقع التواصل: وأخيراً اتجهت السعودية نحو شيخ محاربة الاستكبار ايران!
السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣ - ٠١:٣٦ بتوقيت غرينتش

وصل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم السبت، إلى إيران، في أول زيارة تاريخية لوزير خارجية سعودي إليها منذ 17 عاما، تلبية لدعوة نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

العالم - نبض السوشیال

ويحمل وزير الخارجية السعودي، في هذه الزيارة، رسالة من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، تتمحور حول "توسيع العلاقات الثنائية".

لحظة وصول بن فرحان لمطار طهران

وكانت الصحافة الإيرانية تنتظر بن فرحان في مبنى وزارة الخارجية الإيرانية لتغطية مراسيم الإستقبال.

وعلق حساب الناشط خالد ضيف الله على تويتر: بعد وصول بن فرحان لطهران ..الأسوأ حال الذين كانوا يلعبون على وتر التوتر المذهبي في المنطقة!

وقال مراسل تلفيزيون العربی من أمام فندق إسبيناس بالاس بشمال غربي طهران: إن السعودية حجزت طابقين كاملا من فندق “اسبيناس بالاس” شمال غرب العاصمة الايرانية في منطقة سعادت اباد كسفارة مؤقتة لها في طهران ستبدأ اعمالها.

من جانبه أشار حساب "بنت العراق" بتويتر الى زيارة فيصل بن فرحان الى إيران وكتب: بعدما أدركوا السعوديون أن امريكا لن تفيدهم في الايام الصعبة كما فعلت بالعراق، اتجهوا نحو شيخ محاربة الاستكبار ايران.

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