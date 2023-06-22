مبعوث ماكرون يجري مشاورات في لبنان لحل أزمة الفراغ الرئاسي

العالم - خاص بالعالم

لودريان استهل زيارته بلقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة بحضور السفيرة الفرنسية آن غريو وفيما خرج الموفد الفرنسي من اللقاء الذي استمر اكثر من ساعة دون الادلاء بتصريح وصف بري اللقاء بأنه كان صريحا وجيدا.

رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي وخلال لقاءه لودريان أكد أن المدخل إلى الحل في البلاد هو انتخاب رئيس جديد، مشيرا الى إن الحكومة أنجزت المشاريع الإصلاحية المطلوبة ووقعت الاتفاق الأولي مع صندوق النقد الدولي معتبرا أن إقرار هذه المشاريع في مجلس النواب يعطي دفعا للحلول الاقتصادية والاجتماعية المرجوة.



واثر لقائه بالبطريرك الماروني بشارة الراعي أوضح لودريان أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يريد تحريك كل الجهود لإخراج لبنان من أزمته مؤكدا أن بلاده ستكون جاهزة لتقديم الدعم للبنان واللبنانيين .



الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان:"اختارني الرئيس ماكروني لإجراء الاستشارات اللازمة مع كل القوى للخروج مباشرة من الأزمة السياسية ووضع أجندة إصلاحات تعيد الأمل للبلد.هذه زيارتي الأولى وستستتبع بزيارات أخرى".



وفيما يتابع لودريان لقائاته مع القيادات الحزبية والتي بدأها بلقاء رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل رجح مصدر مطلع على الملف اللبناني في باريس ألا تحقق زيارة المبعوث الفرنسي أي خروقات تذكر و اعتبرت صحف لبنانية ألا آمال كبيرة تعقد على هذه الزيارة مرجحة استمرار حالة الفراغ الرئاسي التي يشهدها لبنان منذ أكثر من سبعة أشهر.



وتأتي زيارة لودريان إلى بيروت بعد أقل من اسبوع على لقاء في قصر الإليزيه جمع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي والتي دعيا فيها المسؤولين في لبنان إلى الإسراع في انتخاب رئيس جديد للبلاد.

وسبق هذا الاجتماع بأيام تعيين ماكرون للودريان الذي اطلع من وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا على معطيات مناقشاتها مع مسؤولين لبنانيين في الأشهر الأخيرة.

يذكر أن لودريان زار لبنان مرارا حين كان وزيرا للخارجية، ولطالما حذر في تصريحات قاسية من إهمال قوى سياسية في لبنان حتى إنه اتهمهم قبل عامين بقيادة البلد إلى الموت.

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