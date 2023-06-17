قاليباف: وحدة الشعب الفلسطيني ضرورية لمواجهة الاحتلال الصهيوني

العالم - خاص بالعالم

أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة؛ الذي يزور إيران؛ ثمن عمق الروابط التي تجمع إيران والشعب الفلسطيني، وشكر طهران على مواقفها الموحدة في دعم القضية ودعم جهاد الشعب الفلسطيني والحركة.

وخلال لقائه رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، قال النخالة إن سرايا القدس خاضت معركة مع العدو الصهيوني طالت صواريخها كافة المستوطنات التي أقامها الكيان الصهيوني على الأرض الفلسطينية المحتلة، ودفعت الكثير من المستوطنين الصهاينة للاختباء في الملاجئ، ودفعت هذا الكيان لاستجداء وقف إطلاق النار عبر الوسطاء.

بدوره، رحب قالبياف بالنخالة والوفد المرافق له، مثمنا الدور الكبير للحركة سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، حيث كانت في الفترة الأخيرة رائدة في العمل المقاوم ومواجهة العدو الصهيوني.

وتحدث رئيس مجلس الشورى الإيراني، عن تطور قوى المقاومة إلى الأمام، وتعزيز قدراتها ووحدتها وصمودها، مشددا على أهمية وحدة الشعب الفلسطيني باعتبارها فريضة وضرورة من أجل مواجهة الاحتلال الصهيوني.

وفي نفس السياق، التقى النخالة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي أكبر أحمديان، في العاصمة طهران.

وشكر النخالة أحمديان على دعم إيران للشعب الفلسطيني وشرح له آخر التطورات على الساحة الفلسطينية وما جرى في معركة 'ثأر الأحرار' والتطورات في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد أحمديان وقوف طهران 'صفا واحدا' خلف نضال وجهاد الشعب الفلسطيني باعتبار القضية الفلسطينية القضية المركزية والمقدسة للأمة.

وكان قائد الثورة الاسلامية السيد علي خامنئي قد استقبل النخالة في بداية زيارته إلى إيران؛ وأكد أن العدو الصهيوني يعيش حالة إنفعالية، وهذه الظروف تظهر أن فصائل المقاومة وحركة الجهاد الإسلامي تسير على الطريق الصحيح، وتتقدم فيه بوعي وتدبير.

النخالة وصف كذلك اللقاء مع قائد الثورة الاسلامية بأنه كان مميزا وصريحا، ويصب في دعم القضية الفلسطينية كقضية مركزية للأمة الإسلامية، مؤكدا وحدة الشعب الفلسطيني، ووحدة الأمة الإسلامية.

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