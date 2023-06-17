بالفيديو..تواصل مظاهرات اسرائيلية ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الـ 24

العالم- الاحتلال

وكان رئيس حزب "اسرائيل بيتينا" أفيغدور ليبرمان دعا الى وقف فوري للمحادثات حول الخطة في مقر رؤساء "إسرائيل".

واعرب عن اعتقاده ان التصويت الذي جرى في الكنيست الاربعاء الماضي بشان اختيار ممثليها في لجنة اختيار القضاة لم يكن سوى خديعة دبرها رئيسا المعارضة يائير لبيد وبيني غانتس مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس حزب شاس ارييه درعي بهدف اعادة الأخير الى الحكومة.

واوضح ليبرمان في حسابه على تويتر ان مصلحة لبيد وغانتس من الخديعة تتمثل في الظهور كمن حقق إنجازا.

ومصلحة نتنياهو من هذا تكمن في تجميد الخطة القضائية ليتمكن من زيارة واشنطن واحتواء الحراك الاحتجاجي ضدها فيما اراد درعي استمرار المحادثات في ديوان الرئاسة الاسرائيلية لتمهيد عودته الى الحكومة.

وتظاهر اليوم قبالة منزل رئيس المعارضة يائير لبيد أكثر من مئة شخص. وطالب المتظاهرون بعدم استئناف المحادثات مع الائتلاف بشان خطة التغييرات القضائية قبل التخلي عن اجراءات التشريع نهائيا، والكف عن التهجم على محكمة "العدل العليا" والمستشارين القانونيين.