أمير عبداللهيان: ليس لدينا أي قيود على تطوير العلاقات مع باكستان

العالم - إیران

و في إشارة إلى تاريخ العلاقات الإيرانية الباكستانية والقواسم المشتركة، اعتبر امير عبداللهيان خلال لقاء مع وكيل الخارجية الباكستانية أسد مجيدخان مساء السبت، المستوى الحالي للعلاقات جيدا ويتنامي، وأكد على الاستخدام الكامل للقدرات الموجودة في العلاقات من قبل البلدين.

وتطرق وزير الخارجية إلى الاجتماع الأخير بين رئيس الجمهورية ورئيس وزراء باكستان في حفل افتتاح المشاريع الحدودية في محافظة سيستان وبلوشستان، وقال ان باكستان إحدى المحاور المهمة في سياسة الجوار للجمهورية الإسلامية. .

بدوره ابلغ وكيل وزارة الخارجية الباكستانية تحيات وزير خارجية باكستان إلى عبداللهيان، وقدم تقرير عن المواضيع التي أثيرت خلال الجولة الثانية عشرة من المشاورات السياسية ، واعتبر هذه المحادثات استراتيجية لتطوير العلاقات بين البلدين وشدد على أهمية تطوير العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الايرانية.

وخلال اللقاء قدم أسد مجيدخان دعوة وزير خارجية باكستان بلال بوتو الى أمير عبداللهيان لزيارة باكستان.