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إستهداف حاجز عسكري صهيوني في الأغوار الفلسطينية بالضفة المحتلة

إستهداف حاجز عسكري صهيوني في الأغوار الفلسطينية بالضفة المحتلة
الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٨ بتوقيت غرينتش

استهدف مقاومون فلسطينيون، مساء أمس السبت، حاجزا عسكريا للاحتلال الصهيوني في الأغوار الفلسطينية شرق الضفة الغربية بعمليتي إطلاق نار.

العالم- فلسطين

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام" أطلق مقاومون الرصاص المكثف تجاه حاجز الحمرا، وسط استنفار مكثف لقوات الاحتلال في المكان، وإغلاق الحاجز.

ورغم استنفار قوات الاحتلال إلا أن المقاومين تمكنوا من استهداف الحاجز مرة أخرى خلال ساعات.

ويعد “حاجز الحمرا” الفاصل بين شمال الضفة والأغوار الفلسطينية، مثالا للمعاناة والقهر اليومي، منذ وجوده قبل 23 عاما، وتكمن خطورته كونه يفصل بين محافظات الضفة.

بالتزامن مع ذلك استهدف الشباب الثائر مركبات مستوطنين بالحجارة قرب بلدة عزون شرق قلقيلية شمالي الضفة الغربية، ورشقوها بالحجارة ما أدى لتضرر عدد منها.

إلى ذلك، اعتدت قوات الاحتلال “الإسرائيلي” بالضرب المبرح على الطفل محمد شاهين العارضة “13 عامًا” من بلدة عرابة جنوب مدينة جنين، قبل أنّ تعتقله بحجة قيامه بتصوير قوات الاحتلال أثناء اقتحام البلدة.

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إستهداف حاجز عسكري صهيوني في الأغوار الفلسطينية بالضفة المحتلة