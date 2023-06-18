الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣
٠٣:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

22 عملا مقاوما في الضفة الغربية خلال 24 ساعة

22 عملا مقاوما في الضفة الغربية خلال 24 ساعة
الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٥ بتوقيت غرينتش

تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وسجلت 22 عملا مقاوما.

العالم- فلسطين

وحسب مركز المعلومات الفلسطيني “معطى”، تم 5 عمليات إطلاق نار، إلى جانب تفجير عبوة ناسفة، واندلاع مواجهات في 16 نقطة.

وألقى مقاومون عبوات ناسفة، وأطلقوا النار على قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين، والسيلة الحارثية في جنين.

كما أطلق مقاومون النار على قوات الاحتلال قرب مخيم عسكر غي نابلس، وخلال اقتحام مخيم نور شمس بطولكرم.

وألقى الشباب الثائر الحجارة صوب قوات الاحتلال خلال مواجهات قرب معسكر عوفر وقرية دير بزيع في رام الله، وبلدات برقين وعرابة وفقوعة والسيلة الحارثية في جنين، ومخيم عسكر وبلدى بيت فوريك وبرقة وبيتا في نابلس، بالإضافة إلى تقوع في الخليل، وباب الزاوية وبيت أمر في الخليل.

وتواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الأسبوع الماضي، وأسفرت عن إصابة 7 صهاينة، بينما استشهد فلسطينيان.

روابط ذات صلة

25 عملا مقاوما في الضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. هل تفتح سياسة الحوار الايراني السعودي آفاقاً مشتركة للتعاون الاقليمي؟

الإستفتاء على تغيير الدستور اليوم في 'مالي' تمهيدا للإنتخابات

إقلاع طائرة لإجلاء العراقيين من السودان

22 عملا مقاوما في الضفة الغربية خلال 24 ساعة

في أول زيارة بعهد بايدن.. بلينكن يصل إلى بكين.. وهذا هدفه.. + فيديو

إستهداف حاجز عسكري صهيوني في الأغوار الفلسطينية بالضفة المحتلة