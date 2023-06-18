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مباحثات بحرينية ـ إماراتية في أبوظبي.. وهذا ما دار في اللقاء..

مباحثات بحرينية ـ إماراتية في أبوظبي.. وهذا ما دار في اللقاء..
الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

استقبل الملك البحريني حمد بن عيسى في مقر إقامته بأبوظبي الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات باحثا القضايا المشتركة بين البلدين.

العالم - الإمارات

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إن ملك البحرين استقبل في مقر إقامته بأبوظبي الرئيس الإماراتي، وبحث معه "جوانب العمل المشترك والسبل الكفيلة بدعمه في جميع المجالات التي تتسق مع جهود التنمية".

كما بحثا "المجالات التي تسهم في تحقيق تطلعات شعبي البلدين ومصالحهما المشتركة انطلاقا من الروابط الأخوية المتينة التي تجمعهما".

ووفق الوكالة، أكد الجانبان حرصهما "على مواصلة نهج التشاور لما فيه خير شعبيهما"، إضافة إلى بحث "وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المتبادل".

وفي فبراير الماضي، كان الملك البحريني زار أبوظبي، وبحث مع الرئيس الإماراتي، التعاون الثنائي بين البلدين والتنسيق المشترك في مختلف المجالات.

وشهدت العلاقات الإماراتية البحرينية تقاربا كبيرا، منذ توقيعهما اتفاق تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال أواخر 2020.

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