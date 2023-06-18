مشروع قانون لتقسيم الأقصى يثير ضجة في مواقع التواصل

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وحذرت فعاليات حقوقية ودينية فلسطينية مهتمة بشؤون القدس والأقصى من تداعيات ومخاطر مشروع قانون يناقش بالكنيست الإسرائيلي، يدعو لتقسيم المسجد الأقصى مكانيا بين المسلمين واليهود.

وأعد مشروع القانون عميت هاليفي عضو الكنيست عن حزب الليكود الحاكم الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فيهدف إلى تقسيم المسجد الأقصى مكانيا بين المسلمين واليهود، وإعادة تعريف المسجد الأقصى إسلاميا بوصفه مبنى الجامع القبلي حصرا، وأن كل ما سواه من ساحات الحرم غير مقدس إسلاميا.

في سياق آخر كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن نتائج لجنة التحقيق بخصوص عملية إطلاق النار التي نفذها الشرطي محمد صلاح على الحدود المصرية مع فلسطين المحتلة وكشف التحقيق سلسلة إخفاقات وفشلا متكررا في نشاط وعمل القوات الحدودية، وتأخر وصول التعزيزات والطائرات المسيّرة التي لم يتم إطلاقها بسبب حالة الطقس، وإهمال نقطة الرصد والمراقبة من قبل الجنود الذين كان من المفترض أن يلزموا أماكنهم. وخلصت لجنة التحقيق إلى وجود فشل عملياتي للقوات الإسرائيلية العاملة على الحدود المصرية.

في مجال الذكاء الاصطناعي أقر مشرّعون في الاتحاد الأوروبي تعديلات على مسودة قواعد الذكاء الاصطناعي لتشمل حظرا على استخدامه في رصد القياسات الحيوية مثل بصمة الوجه والصوت وإلزام مستخدمي أنظمته التوليدية مثل "شات جي بي تي" بالكشف عن المحتوى الناتج عنها. والتعديلات على مشروع القانون التاريخي الذي اقترحته المفوضية الأوروبية بهدف حماية المواطنين من مخاطر هذه التكنولوجيا قد تؤدي إلى صدام مع دول الاتحاد الأوروبي التي تعارض فرض حظر كامل على استخدام الذكاء الاصطناعي في جمع وتحليل بيانات القياسات الحيوية للأشخاص.

من جهة أخری انهار برج كنيسة تاريخية تدعم الشذوذ الجنسي في منطقة “سبنسر” في ولاية ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية، بعدما اندلعت فيها النيران بسبب صاعقة برق. وأثار احتراق هذه الكنيسة الداعمة للشواذ والمثليين ردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة وخارجها.

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