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الجنود المجهولون .. مُعِدُّو الطعام لزائري البيت الحرام

الجنود المجهولون .. مُعِدُّو الطعام لزائري البيت الحرام
الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٧ بتوقيت غرينتش

يعد من أهم أجزاء عملية الحج وحساسيتها هي وحدة إعداد الطعام والطبخ. حجم العمل المنجز في مطابخ المدينة المنورة ومكة أثناء الحج مرهق وفي نفس الوقت نادر.

العالم - ايران

وبحسب وكالة أنباء فارس ، فإن جمهورية الإسلامية الايرانية لديها مطبخان في المدينة المنورة ، وأحد هذه المطابخ ، ويتم طهي 14000 وجبة يوميًا للحجاج والحجاج الإيرانيين. وبسبب حجم العمل هذا في أن يأتي عمال المطبخ إلى العمل من الواحدة صباحًا ويطبخون حتى الثامنة مساءً.

"خلال الأيام التي كنا فيها في المدينة المنورة ، لم تتح لي الفرصة للذهاب للحج مرة واحدة" ؛ هذه هي كلمة جميع الخدم هنا. ليس لديهم شكاوى حول هذه الظروف. لأنهم يعرفون أن خدمة الحجاج في بيوتهم لا تزيد أجرها عن "حج" لا أقل. كانت الكلمة الأخيرة لشيف مطبخ أحد: الأمل الوحيد للأطفال في المطبخ هو أن ينظر إليه السيد إمام زمان (ع).

وفقًا لهذا التقرير ، تمتلك إيران 4 مطابخ في المدينة المنورة ومكة المكرمة. في مدينة مكة المكرمة ، أحد المطابخ المسماة أفندية لديه القدرة على طهي 70 ألف وجبة لكل وجبة ، الأمر الذي جذب انتباه مسؤولي الدولة المضيفة ، حتى أنهم يحاولون إنشاء مطبخ مماثل لأنفسهم.

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