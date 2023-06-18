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وزير داخلية ايران يصل محافظة أردبيل لتفقد المناطق المتضررة بالسيول

وزير داخلية ايران يصل محافظة أردبيل لتفقد المناطق المتضررة بالسيول
الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

وصل وزير الداخلية الايراني " احمد وحيدي " إلى محافظة أردبيل (شمال غرب) صباح اليوم الاحد لتفقد المناطق المتضررة بالسيول في شمال المحافظة.

العالم - ايران

وكان في استقبال وزير الداخلية بالمطار محافظ اردبيل وجمع من المسؤولين المحليين.

ومن المتوقع أن يتفقد الوزير " وحيدي " ومساعديه اليوم الاحد مختلف المناطق المتضررة بالسيول، فيما سيعقد اجتماعا لادارة الأزمة برئاسته، كما من المقرر أن يقوم بوضع حجر الأساس لمشروع جسر البسيج (التعبئة)، بالاضافة الى زيارة مبنى الحركة الوطنية للإسكان في هذه المحافظة.

وقد تسببت الامطار الغزيرة التي هطلت خلال الايام الماضية على مناطق شمال غرب ايران بهذه السيول التي اغرقت بعض القرى وقطعت طرقا للمواصلات ودرمت بعض الجسور في تلك المنطقة.

ووقعت معظم الاضرار في المناطق القريبة والتابعة لمدينة اردبيل حيث افادت التقارير ان نحو 80 قرية اجتاحتها السيول اصيبت باضرار بالغة.

وفي محافظة آذربايجان غربي انقذت فرق الامداد والاغاثة 28 مواطنا حاصرتهم المياه فيما اجتاحت المياه العديد من منازل المواطنين في مناطق مختلفة من هذه المحافظة، كما تم اخلاء بعض القرى والمناطق من سكانها.

وأدت السيول وارتفاع مستوى المياه التي جرفت الاراضي الى اتلاف عدد كبير من المواشي والحيوانات في القرى، فيما باشر الهلال الاحمر الايراني بارسال فرق الاغاثة والامداد الى المناطق المتضررة من السيول.

واعلنت خلية ادارة الازمات في مدينة اهر انها اكملت استعداداتها لاسكان اهالي القرى المتضررة من السيول.

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