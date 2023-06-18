وزارة الخارجية تدین الهجوم الإرهابي على مدرسة في أوغندا

العالم - ايران

وأعرب کنعاني عن تعازيه وتعاطفه مع حكومة وشعب أوغندا خاصة أسر الضحايا والمصابين إثر الهجوم الإرهابي على مدرسة في ذلك البلد وقال: نأمل أن نشهد السلام والاستقرار في مناطق مختلفة من العالم من خلال الكفاح الجاد والفعال ضد التطرف والإرهاب، بما في ذلك أفريقيا.

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية هذا العمل الإرهابي المروع بأنه مدعاة للقلق وأضاف: لقد أظهر هذا الهجوم الهمجي مرة أخرى أن الإرهاب والتطرف يشكلان خطرا منتشرا على المجتمع الدولي وأن الكفاح الفعال ضدهما يتطلب تعاونا وعمل مسؤول من المجتمع الدولي والهيئات الدولية ذات الصلة.